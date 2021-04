Κοινωνία

Γηροκομείο στα Χανιά: To 2009 η πρώτη μήνυση για ανθρωποκτονία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκαλύπτει σε κατάθεσή της η σύζυγος του ηλικιωμένου που "έχασε" τη ζωή του.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Τον Αύγουστο του 2009 μια γυναίκα μεταφέρει τον σύζυγό της με Αλτσχάιμερ στον οίκο ευγηρίας που μόλις είχε ανοίξει στην Σούδα των Χανίων. 24ώρες αργότερα δέχεται κλήση από το ίδρυμα : ο σύζυγός της ήταν ανήσυχος – της είπαν – και του έδωσαν φάρμακα για να είναι ήρεμος. Σε κατάθεσή της περιγράφει: "Η ιδιοκτήτρια του ιδρύματος μου είπε ότι ο σύζυγός μου ήταν ανήσυχος τη νύχτα και ότι έπρεπε να του ρίξουν τις δυνάμεις του. Αναρωτήθηκα πότε πρόλαβε να τον δει ο γιατρός. Σηκώθηκα αμέσως και πήγα στο ίδρυμα. Τον βρήκα ναρκωμένο".

Ο ηλικιωμένος δυο ημέρες αργότερα πέφτει σε κώμα και λίγο καιρό μετά πεθαίνει σε ιδιωτική κλινική.

Τον Σεπτέμβρη του 2009 γίνεται η πρώτη μήνυση σε βάρος του ιδρύματος για ανθρωποκτονία και για παράνομη λειτουργία, ενώ γίνεται και καταγγελία στην Νομαρχία Χανίων. Λίγο καιρό μετά γίνεται αυτοψία στους χώρους του γηροκομείου, και οι ελεγκτές βρίσκουν σοβαρές πολεοδομικές και υγειονομικές παραβάσεις:

αλλοιωμένα τρόφιμα στα ψυγεία,

μπάνια που είχαν μετατραπεί σε αποθήκες φαρμκάκων,

γραφεία που είχαν γίνει δωμάται τροφίμων,

ενώ ο νεκροθάλαμος είχε γινει σημείο συγκέντρωσης άπλυτων ρούχων

Τον Μάιο του 2010 η Νομαρχία διατάζει να σφραγιστεί το γηροκομείο και δυο μήνες μετά επιβάλλει πρόστιμο 14.000 ευρώ καθώς η μονάδα συνέχισε την λειτουργία της!



Η απόφαση δεν εκτελείται ποτέ, καθώς δεν μπορούσε να βρεθεί άλλος χώρος για να φιλοξενηθούν οι τρόφιμοι μετά την εκκένωση.



"Οι συγγενείς αντέδρασαν, δεν υπήρχε κάπου να πάνε οι ηλικιωμένοι, και έτσι δεν έκλεισαν την μονάδα, ενώ είχε υποβληθεί και πρόστιμο, το οποίο με διακστήριο που έγινε κατέπεσε, δεν καταβλήθηκε" σημειώνει ο Νίκος Καλογερής, αντιπεριφερειάρχης Χανίων.



Ένας από τους υπαλλήλους της Νομαρχίας, που είχε εντοπίσει τις παρατυπίες του εν λόγω γηροκομείου, σήμερα δηλώνει μέσω τρίτων: "Έχω ταλαιπωρηθεί πολύ για αυτήν την ιστορία. Κάναμε τους ελέγχους αλλά κανείς δεν τιμωρήθηκε. Παραλίγο να μπλέξουμε εμείς που πήγαμε να κάνουμε την δουλειά μας. Βάλαμε πρόστιμο και μετά έφτασε να μας εγκαλούν στα δικαστήρια. Αν δεν αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, να γίνονται καλύτεροι έλεγχοι, δεν θα αλλάξει τίποτα στους οίκους ευγηρίας"



Άδεια αλλά για φιλοξενία μόλις 16 ατόμων παίρνει το γηροκομείο το 2012 , ενώ η πρώτη μήνυση για ανθρωποκτονία το 2009 τελικά μπαίνει στο αρχείο. Ωστόσο, η οικογένεια του θύματος είναι διατεθημένη να καταθέσει τώρα εκ νέου στις Αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονικό στην Μακρινίτσα: Σοκάρουν τα μηνύματα μίσους του κατηγορούμενου

Κορονοϊός: 2155 νέα κρούσματα την Μεγάλη Παρασκευή

“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με φονικά μυστικά, κόντρες και ανατροπές (εικόνες)