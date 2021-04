Χανιά

Γηροκομείο στα Χανιά: σοκάρουν οι καταγγελίες πρώην εργαζομένων

Συγγενής θανόντος μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις πληροφορίες που τον έφθασαν στο σημείο να ζητήσει εκταφή.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Η μία καταγγελία διαδέχεται την άλλη, από συγγενείς ανθρώπων που φιλοξενήθηκαν στο Γηροκομείο των Χανίων. Όπως υποστηρίζουν οι άνθρωποί τους, ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες.

Ο αδελφός 58χρονου παθόντα μίλησε στον ΑΝΤ1 και τόνισε ότι η οικογένεια ζητά να γίνει εκταφή για να γίνουν γνωστά τα πραγματικά αίτια θανάτου του. "Είπα στην ιδιοκτήτρια "εσείς τον φάγατε". Μας είπαν ότι πέθανε από ανακοπή. Όλους τους θανάτους τους λένε «ανακοπές». Εκεί μέσα δεν άκουσα εγώ άλλο πράμα, μόνο «ανακοπή»" τόνισε ο Κώστας Παρτσαλάκης.

Ο 58χρονος, υποστηρίζουν πρώην υπάλληλοι της μονάδας, ζούσε μαρτυρικά στο γηροκομείο των Χανίων. Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους στις αρχές, τον είχαν βάλει να κοιμάται στα υπόγεια της μονάδας.

“Κοιμόταν έξω στα πλυντήρια, σε ράντζο, μέσα στο θόρυβο, δεν μπορούσε ο άνθρωπος να ησυχάσει. Του φερόντουσαν άσχημα, δεν τον άφηναν να βγει έξω. Του λέγανε συνέχεια «έχουμε κόσμο, μην περπατάς στους διαδρόμους». Του φερόντουσαν… σαν σκυλί ήταν εκεί μέσα ο Γιάννης. Είχε κομμένο το εντεράκι του και έπρεπε να του βάζουμε αυτή τη σακούλα και πολλές φορές τον άφηναν ή του έλεγαν «κάντο μόνος σου» τονίζει πρώην υπάλληλος του γηροκομείου.

"Τον είχαν στα πλυντήρια παρατημένο. Τον αφήνανε και άλλαζε μόνος του, δεν τον ξυρίζανε, δεν τον πλένανε, ο άνθρωπος είχε να κάνει καιρό μπάνιο. Δηλαδή βρωμούσε, τα νύχια του άκοπα, τα πόδια του. Ήθελαν να του αλλάξουν την αγωγή, Ξέρω ότι δεν τον έπιαναν και του δίνανε επιπλέον δόσεις για να κοιμάται. Πολλές φορές του δίνανε και παραπάνω από ότι έπρεπε" λέει άλλος εργαζόμενος.

Όπως και άλλοι συγγενείς τροφίμων, έτσι και οι συγγενείς του 58χρονου όσες φορές προσπάθησαν να τον δουν, αυτό δεν κατέστη εφικτό.

“Δεν μας άφηναν ούτε να μπούμε, ούτε τίποτα. Μόνο με ραντεβού και έξω. Δεν ξέρω τι γινότανε μέσα, δεν ξέρω. Έλεγε πως περνά καλά, όμως είχε πέσει πολύ, είχε αδυνατήσει” λέει ο αδελφός του.

“Φοβόντουσαν να μιλήσουν στα παιδιά τους από ευγένεια οι άνθρωποι. Δεν θέλανε να φορτίσουν τα παιδιά τους και να τους φορτώσουν και άλλο. Αυτοί τους δένανε όλη νύχτα και όλη μέρα για το τίποτα. Αυτοί δεν τους τάιζαν για οικονομία. Τους ξυπνούσα, πριν τους ναρκώσουν και έλεγα «σήκω περπάτα, θα μείνεις ανάπηρη»!” καταγγέλλει πρώην εργαζόμενη του γηροκομείου.

Από την άλλη πλευρά, οι δικηγόροι του οίκου ευγηρίας έχουν ζητήσει από τις Αρχές να καταθέσουν συμπληρωματικά μάρτυρες υπεράσπισης που θα βεβαιώσουν, σύμφωνα με τους ίδιους, ότι υπήρχε επαρκής φροντίδα, ενώ παραπέμπουν και στους αιφνιδιαστικούς ελέγχους που είχαν κάνει σε διάφορες περιστάσεις όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

