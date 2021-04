Χανιά

Γηροκομείο στα Χανιά: νέα καταγγελία για ύποπτη μεταβίβαση ακινήτου

Γυναίκα από τα Χανιά κατήγγειλε τη μεταβίβαση ακινήτου της θείας της σε τιμή χαμηλότερη από την αξία του!

Νέες καταγγελίες έρχονται στο "φως" για το γηροκομείο στα Χανιά την ώρα που διοίκηση και προσωπικό του οίκου ευγηρίας επιμένουν να μιλούν για σκευωρία και ανυπόστατες καταγγελίες.

Αυτή τη φορά μία γυναίκα από τα Χανιά καταγγέλλει ύποπτη μεταβίβαση ακινήτου της θείας της, το οποίο φέρεται να πωλήθηκε σε πολύ χαμηλότερη τιμή από την αντικειμενική του αξία.

Η ίδια υποστηρίζει πως έμαθε ότι το ακίνητο ανήκε σε κάποιους, όταν είδε, περνώντας απ’ έξω, να γίνονται κάποιες εργασίες στο οίκημα. Ο νομικός της σύμβουλος υποστήριξε ότι η μεταβίβαση έγινε από πληρεξούσιο, καθώς η τρόφιμος του ιδρύματος φέρεται να έπασχε από άνοια.

Παράλληλα, η καταγγέλλουσα τονίζει ότι η θεία της είχε στην κατοχή της 30 χρυσές λίρες και κοσμήματα, τα οποία δεν γνωρίζει πού βρίσκονται, καθώς εκείνη δεν έχει παιδιά.

Υπενθυμίζεται ότι η πλευρά του γηροκομείου αρνείται κάθε εμπλοκή στην όλη υπόθεση, με τον νομικό της σύμβουλο να έχει δηλώσει ότι θα παρουσιάσει δεκάδες μάρτυρες, ενώ προανήγγειλε μηνύσεις εναντίον εργαζόμενων που έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες.

