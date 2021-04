Κυπριακό: Η Κίνα στηρίζει το πλαίσιο λύσης του ΟΗΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική συνομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Κινέζο ΥΠΕΞ

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών είχε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στον απόηχο της άτυπης πενταμερούς στη Γενεύη για το Κυπριακό.

Σύμφωνα με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών η συνομιλία των δύο ανδρών ήταν εγκάρδια και αφού ενημέρωσε τον Κινέζο ομόλογό του για την πορεία των συζητήσεων στη Γενεύη, εκφράστηκε η σταθερή θέση της Κίνας για λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΣΑ του ΟΗΕ.

Τούτων δοθέντων σημαίνει ότι ένα ακόμα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το πέμπτο, απορρίπτει τις τουρκικές θέσεις για αλλαγή του πλαισίου λύσης του Κυπριακού, δηλαδή την εγκατάλλειψη της επανένωσης του νησιού μέσω μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και την υιοθέτηση της λύσης για δύο κυρίαρχα κράτη, πρόταση που κατέθεσε επισήμως ο Ερσίν Τατάρ.

ΗΠΑ, Ρωσία, Γαλλία και Βρετανία

Οι άλλες τέσσερις χώρες που μέχρι στιγμής έχουν ταχθεί υπέρ του ισχύοντος πλασίου λύσης που περιγράφουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Γαλλία και η Βρετανία.

Υπενθυμίζεται ότι με τους ομολόγους του των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Γαλλίας είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη διάρκεια της πενταμερούς στη Γενεύη όταν ο Ερσίν Τατάρ κατέθεσε τη πρόταση των 6 σημείων που ζητούσε ουσιαστικά επίσημη αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Ενώ σε ότι αφορά τη Βρετανία που συμμετείχε στη άτυπη διάσκεψη ως εγγυήτρια δύναμη, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ευχαρίστησε τον υπουργό Εξωτερικών Ράαμπ τονίζοντας ότι οι τοποθετήσεις του κινήθηκαν στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΣΑ του ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού.

Εγκάρδια συνομιλία, σταθερή υποστήριξη

«Σε εγκάρδια συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό μου, είχα την ευκαιρία να τον ενημερώσω για τις συζητήσεις στην διάσκεψη υπό τον ΟΗΕ στη Γενεύη για το Κυπριακό και να ανταλλάξουμε απόψεις για το μέλλον. Εκφράστηκε η εκτίμηση για τη σταθερή στάση της Κίνας και την υποστήριξη της λύσης που βασίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών» έγραψε ο Κύπριος ΥΠΕΞ στο twitter.

?? In cordial conversation with my Chinese counterpart #WangYi, had opportunity to brief on deliberations during @UN talks on #Cyprob in #Geneva & exchange views on way ahead. Expressed appreciation for #China's firm stance in support of solution based on rel. #UNSC resolutions. pic.twitter.com/bYkxYyhjx0