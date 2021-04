Κόσμος

“Ανεπιθύμητοι” στη Ρωσία ο Νταβίντ Σασόλι και η Βέρα Γιούροβα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντίποινα της Μόσχας για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ σε Ρώσους πολίτες.

Η Ρωσία απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφός της σε οκτώ αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αντίποινα για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ σε Ρώσους πολίτες.

Το ρωσικό υπουργείο ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στα πρόσωπα στα οποία απαγορεύθηκε η είσοδος σε ρωσικό έδαφος περιλαμβάνεται η Βέρα Γιούροβα, αντιπρόεδρος αρμόδια για τις Αξίες και την Διαφάνεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Νταβίντ Σασόλι, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε τον Μάρτιο κυρώσεις κατά δύο Ρώσων που κατηγορούνται για την καταδίωξη γυναικών και ανδρών ομοφυλοφίλων στην Τσετσενία.

Η ΕΕ έχει επίσης επιβάλει κυρώσεις κατά τεσσάρων Ρώσων αξιωματούχων του περιβάλλοντος του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβολιασμοί: Έσπασε το “φράγμα” των τριών εκατομμυρίων

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Μεγάλης Παρασκευής

Μένιος Φουρθιώτης: Αρνείται τις κατηγορίες