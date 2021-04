Πολιτισμός

“Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ”: Πώς είναι σήμερα ο “Ιούδας”, 44 χρόνια μετά το τέλος της σειράς

Η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά από το Ιταλικό κανάλι RAI1 στις 27 Μαρτίου 1977...

Η αγαπημένη σειρά «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» από πολλούς θωρείται και όχι άδικα, ως η μεγαλύτερη θρησκευτική παραγωγή στην ιστορία της μικρής και της μεγάλης οθόνης, που αναφέρεται στη Γέννηση, τη Ζωή, τα Πάθη και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού.

Η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά από το Ιταλικό κανάλι RAI1 στις 27 Μαρτίου 1977 και μέχρι σήμερα καθηλώνει τους τηλεθεατές ανά τον κόσμο, ενώ προβάλλεται με επιτυχία τις γιορτινές ημέρες του Πάσχα από την τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Πολλοί ήταν οι ηθοποιοί που προκάλεσαν εντύπωση με την ερμηνεία τους, εκτός φυσικά από τον πρωταγωνιστή, Ρόμπερτ Πάουελ.

Ένας από αυτούς ήταν και ο Ιούδας, τον οποίο ενσάρκωσε άψογα ο Ίαν ΜακΣέιν. Ο 78χρονος σήμερα Βρετανός ηθοποιός, είναι ίσως αυτός που έκανε την μεγαλύτερη καριέρα από το καστ της σειράς, καθώς έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές μεγάλες παραγωγές στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη.

