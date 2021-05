Κόσμος

Κύπρος: η Πρώτη Ανάσταση…. με κατοστάρι! (βίντεο)

Ο πάτερ Ηρακλής μιμήθηκε… τον Γιουσέιν Μπόλτ και έγινε viral.

Για άλλη μια χρονιά ο πάτερ Ηρακλείδιος Ξιούρος τήρησε το έθιμο του μηνύματος της Πρώτης Ανάστασης με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Ο ιδιάτερα αγαπητός ιερέας της Μητρόπολης Κωνσταντίας-Αμμοχώστου, ο οποίος κάθε χρόνο γίνεται viral για την ταχύτητα με την οποία φέρνει το μήνυμα της πρώτης Ανάστασης, τήρησε και πάλι το έθιμο στην πρωινή Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι.

Εξίσου θεματική ήταν και η Πρώτη Ανάσταση στη Χίο, με τον «ιπτάμενο παπά».

