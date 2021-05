Πολιτική

Μητσοτάκης: Η ελπίδα που φέρνει το φετινό Πάσχα ας μας κρατήσει ενωμένους και αισιόδοξους

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού στο twitter για την Ανάσταση και το Πάσχα.

«Καλή Ανάσταση σε όλες και όλους!» εύχεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο twitter, ανεβάζοντας κάρτα με τις ευχές του για το Πάσχα.



«Η ελπίδα που φέρνει το φετινό Πάσχα ας μας κρατήσει ενωμένους και αισιόδοξους, καθώς βαδίζουμε προς την Ελευθερία. Καλή Ανάσταση σε εσάς και την οικογένειά σας!», είναι το μήνυμα της κάρτας.

Καλή Ανάσταση σε όλες και όλους! pic.twitter.com/6UV9h37eGW

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 1, 2021

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση, στο λογαριασμό του στο twitter, και για την πορεία των εμβολιασμών με αφορμή το γεγονός ότι άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για την ηλικιακή κατηγορία 45-49.

