Άγιο Φως: η άφιξη στην Ελλάδα

Ο υφυπουργός Εξωτερικών με το κυβερνητικό αεροσκάφος μετέφερε το Άγιο Φως στην Ελλάδα από τα Ιεροσόλυμα.

Στα Ιεροσόλυμα βρέθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Βλάσης, για να παραστεί στην Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών επέστρεψε με το κυβερνητικό αεροσκάφος μεταφέροντας το Άγιο Φως στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η πτήση HAF352A του Embraer Legacy 600, με την οποία μεταφέρθηκε το Αγιο Φως, έφτασε στην Ελλάδα, λίγο μετά τις 18:40. Η υποδοχή φέτος, ωστόσο, έγινε υπό διαφορετικές συνθήκες, μέτρα και ήθη. Οπως είχε ανακοινωθεί, η υποδοχή του Αγίου Φωτός δεν έγινε με τιμές αρχηγού κράτους, δεν χρησιμοποιήθηκαν τα γνωστά κόκκινα χαλιά, ούτε και υπήρχαν μεικτά αγήματα και μπάντες.

Κ. Βλάσης: Το φετινό Πάσχα κρύβει τη θαυματουργία μιας πρώτης νίκης απέναντι στον ιό

«Με αισθήματα χαράς και συγκινήσεως παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες, αλλά και τα μέτρα κατά του κορονοϊού, μεταφέραμε και φέτος το εκ του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου εκ πηγάσαν Άγιο Φως προς ευλογία, αγιασμό και στήριξη του ταλαιπώρου από τις ποικίλες δοκιμασίες και εσχάτως από το θανατηφόρο ιό COVID-19, ευλογημένου, αξιοπρεπούς και υπερηφάνου ελληνικού λαού» δήλωσε ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου Ραφαήλ Γρίβας κατά την άφιξη του με το Άγιο Φως στο αεροδρόμιο. «Μαζί με το Άγιο Φως, μεταφέρουμε και τις θερμές, αναστάσιμες, πατρικές ευχές και πατριαρχικές ευλογίες. Μεταφέροντας σήμερα το Άγιο Φως, σας μεταφέρουμε την ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι μετά τον Σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση» επισήμανε περαιτέρω. Τέλος, ευχαρίστησε την κυβέρνηση για την παραχώρηση του αεροσκάφους για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός.

Αμέσως μετά, ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Βλάσης δήλωσε ότι αισθάνεται μεγάλη τιμή, αλλά προπαντός ευλογία να εκπροσωπεί την ελληνική πολιτεία στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός στο Πανίερο Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου. Σημείωσε ότι το βίωμα της μοναδικής αυτής στιγμής, της αφής του ανέσπερου φωτός μάς συγκλονίζει και μάς μαρτυρά κατάματα το θαύμα της πίστεως και προσέθεσε: «Σε λίγες ώρες το Άγιο Φως θα λάμψει στις λαμπάδες και στα κεριά μας. Θα υπενθυμίσει σε κάθε μία, αλλά και στον καθένα μας ξεχωριστά ότι το φετινό Πάσχα κρύβει τη θαυματουργία μιας πρώτης νίκης απέναντι στον ιό. Με λιγότερα μέτρα και με τη δυνατότητα να ψάλουμε το Χριστός Ανέστη, ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Βγαίνουμε από την πανδημία νικητές, συνεχίζουμε όμως να τηρούμε τα μέτρα και να λαμβάνουμε προφυλάξεις, για να φωτίσει την καθημερινότητα μας το φως της πασχαλινής αυγής».





