F1: Ο Μπότας την pole position στο Πορτιμάο

Ο Φινλανδός οδηγός της Mercedes σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά για το πορτογαλικό γκραν πρι.

Την πρώτη φετινή pole position του και συνολικά την 17η στην καριέρα του στη Φόρμουλα Ένα πανηγύρισε σήμερα (1/5) ο Βάλτερι Μπότας. Ο Φινλανδός οδηγός της Mercedes σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά για το πορτογαλικό γκραν πρι και θα βρίσκεται αύριο στην πρώτη θέση της εκκίνησης για τον αγώνα που θα διεξαχθεί στην πίστα του Πορτιμάο.

Ο Μπότας ήταν επτά χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Βρετανό «ομόσταυλό» του και επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος θα βρίσκεται πλάι του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Τα δύο «μαύρα βέλη» θα έχουν πίσω τους στην δεύτερη σειρά της κκκίνησης τα μονοθέσια της Red Bull, με τον Μαξ Φερστάπεν να κατατάσσεται τρίτος και τον Σέρχιο Πέρες να είναι τέταρτος.

Η πρώτη δεκάδα των χρονομετρημένων δοκιμαστικών για το πορτογαλικό γκραν πρι:

1. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 1:18.348

2. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:18.355

3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:18.746

4. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 1:18.890

5. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 1:19.039

6. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 1:19.042

7. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:19.116

8. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:19.306

9. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) 1:19.475

10. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Aston Martin) 1:19.659

