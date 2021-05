Τεχνολογία - Επιστήμη

Χανιά - κορονοπάρτι: απίστευτος συνωστισμός μετά την Ανάσταση (εικόνες)

Στο ενετικό λιμάνι των Χανίων, συγκεντρώθηκαν για ακόμη ένα βράδυ, πολλοί νέοι αγνοώντας τα μέτρα προστασίας.

Ένα αυτοσχέδιο κορονοπάρτι έστησαν για ένα ακόμη βράδυ, δεκάδες νέοι και νέες στην οδό Σαρπηδώνος στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, μετά την Ανάσταση, πολύς κόσμος συγκεντρώθηκε στο ίδιο σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί και το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής και αυτό παρά την κατακραυγή για τις εικόνες «σκουπιδότοπου» που αντίκρισαν όλοι όσοι πέρασαν από εκεί το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου.

Να σημειωθεί πως στην συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν τρία καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούσαν με την μέθοδο take away.

Όμως μετά τα τσουχτερά πρόστιμα που βεβαιώθηκαν το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έμειναν κλειστές το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Πηγή: flashnews.gr

