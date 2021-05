Κοινωνία

Καιρός – Πάσχα: Νέες θερμοκρασίες ρεκόρ

Σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ. Που έσπασε και πάλι το ρεκόρ θερμοκρασίας που καταγράφηκε το Μεγάλο Σάββατο στην Κρήτη.

Νέα θερμοκρασιακά ρεκόρ καταγράφηκαν την Κυριακή του Πάσχα για το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, ενώ έσπασε και πάλι το ρεκόρ θερμοκρασίας που καταγράφηκε το Μεγάλο Σάββατο στην Κρήτη.

Oι νέες θερμοκρασίες ρεκόρ, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφηκαν στους Μεταξάδες Έβρου (Θράκη) με 33,6 βαθμούς, στη Βαμβακού Φαρσάλων (Θεσσαλία) με 37,1 βαθμούς, στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας (Στερεά Ελλάδα) με 37 βαθμούς, στα Αρφαρά Μεσσηνίας (Πελοπόννησος) με 35,6 βαθμούς και στην Πλώρα Ηρακλείου (Κρήτη) με 38,1 βαθμούς Κελσίου.

Νεφώσεις και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται τη Δευτέρα του Πάσχα, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Αναλυτικά, αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα παρουσιάσουν σταδιακή ελάττωση από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά.

Η θερμοκρασία στη Μακεδονία και τη Θράκη θα κυμανθεί από 11 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 13 έως 23, τη Θεσσαλία και τη Στερεά από 15 έως 32, στην Πελοπόννησο από 16 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 27, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 14 έως 31, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 15 έως 30 και στην Κρήτη από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από δυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες έως το πρωί. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

