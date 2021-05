Κόσμος

Νέες καταγγελίες για Ερντογάν: Η αντιπολίτευση “ψάχνει” 159 τόνους χρυσού

Καταλογίζουν στον Τούρκο πρόεδρο ότι "έβαλε χέρι" στα αποθεματικά του κράτους.

Σφίγγει συνεχώς ο κλοιός της τουρκικής αντιπολίτευσης γύρω από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Καταλογίζει στον Τούρκο πρόεδρο ότι "έβαλε χέρι" στα αποθεματικά του κράτους και και ζητεί εκλογές.

Συγκεκριμένα το κόμμα της αντιπολίτευσης έκανε επίσημη ερώτηση στη Βουλή για την απώλεια 159 τόνων χρυσού από την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι ζυμώσεις για τον αντίπαλο του Ερντογάν στις επερχόμενες εκλογές.

