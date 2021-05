Κοινωνία

Απαγόρευση κυκλοφορίας: Αλλάζει το ωράριο, παραμένει το sms

Το άνοιγμα της Εστίασης αλλάζει από σήμερα το ωράριο για την απαγόρευση κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, από σήμερα Δευτέρα του Πάσχα, οι πολίτες επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις 5 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, πάντα με αποστολή SMS στο 13033.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις εντός κάθε περιφερειακής ενότητας.

