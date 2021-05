Κόσμος

Γιάννης Λαγός: Παράπονα για τις συνθήκες κράτησης στις Βρυξέλλες (βίντεο)

Τι ενοχλεί τον κρατούμενο στις φυλακές St. Gilles.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Στις φυλακές St. Gilles των Βρυξελλών είναι κρατούμενος ο Γιάννης Λαγός από την περασμένη Πέμπτη και μιλάει για τις συνθήκες κράτησής του.

"Βρίσκομαι σε μία φυλακή υψίστης ασφαλείας μέσα σε μία πτέρυγα όπου το 95% είναι Άραβες και έχουν το ραμαζάνι και κραυγάζουν Αλλάχ Ακμπάρ", δηλώνει, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Λαγός.

