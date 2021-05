Πολιτισμός

Πάσχα: Πότε “πέφτει” το 2022 και τα επόμενα 10 χρόνια!

Πώς υπολογίζεται η ημερομηνία και γιατί υπάρχει διαφορά αρκετές χρονιές με το Πάσχα των Καθολικών.

Στις 24 Απριλίου θα εορτασθεί το Πάσχα το 2022 καθώς πρόκειται για κινητή εορτή και διαφέρει η ημερομηνία που “πέφτει” κάθε χρόνο.

Τα επόμενα 10 χρόνια (μέχρι το 2031) το Πάσχα θα εορτασθεί στις εξής ημερομηνίες.

24 Απριλίου 2022

16 Απριλίου 2023

5 Μαΐου 2024

20 Απριλίου 2025

12 Απριλίου 2026

2 Μαΐου 2027

16 Απριλίου 2028

8 Απριλίου 2029

28 Απριλίου 2030

13 Απριλίου 2031

Πως υπολογίζεται η ημερομηνία

H Ορθόδοξη Εκκλησία υπολογίζει το Πάσχα την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη Ιουλιανή ή Μετώνεια πανσέληνο (συμβαίνει 4 ή 5 ημέρες αργότερα από την πραγματική αστρονομική πανσέληνο) που ακολουθεί την πλασματική εαρινή ισημερία της 21ης Μαρτίου του παλαιού ημερολογίου (η πλασματική ισημερία συμβαίνει στις 3 Απριλίου του νέου ημερολογίου) και την οποία Μετώνεια πανσέληνο ονομάζει Νομικό Φάσκα, επειδή πιστεύει λανθασμένα πως το Εβραϊκό Πάσχα εορτάζεται την ημέρα της πλασματικής αυτής πανσελήνου (κάτι που δεν ισχύει, διότι οι Εβραίοι έχουν αναγνωρίσει το σφάλμα της Μετώνειας πανσελήνου)

Η Ορθόδοξη Εκκλησία λαμβάνει υπόψιν της το Νομικό Φάσκα, για να μην παραβιάζεται ο όρος της Συνόδου της Νίκαιας και συμβεί να υπάρξει συνεορτασμός Εβραϊκού Πάσχα και χριστιανικού, πράγμα που απαγορεύεται (αν και παραβιάζει πλέον τους άλλους όρους της Συνόδου, εξαιτίας των λανθασμένων υπολογισμών της πανσελήνου και της εαρινής ισημερίας).

Έτσι, το Ορθόδοξο Πάσχα στην Ελλάδα εορτάζεται με το νέο ημερολόγιο τουλάχιστον 14 ημέρες αργότερα από την πραγματική εαρινή ισημερία της 21ης Μαρτίου (πάντοτε από τις 4 Απριλίου του νέου ημερολογίου και αργότερα, επειδή για τον εορτασμό λαμβάνεται υπόψη η πλασματική εαρινή ισημερία τις 21ης Μαρτίου του παλαιού ημερολογίου.)

Επειδή οι δύο πανσέληνοι (αστρονομική και Μετώνεια), δεν πέφτουν πάντα μέσα στην ίδια εβδομάδα, πολλές φορές η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπολογίζει το Πάσχα την πρώτη Κυριακή μετά την πραγματική αστρονομική πανσέληνο που συμβαίνει μετά την πραγματική εαρινή ισημερία της 21ης Μαρτίου, σύμφωνα με την απόφαση της Συνόδου της Νίκαιας, αλλά την δεύτερη Κυριακή, γι' αυτό και πολλές χρονιές εορτάζεται μια εβδομάδα αργότερα από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και τις προτεσταντικές εκκλησίες (οι οποίες συνεορτάζουν το Πάσχα), επειδή αυτή λαμβάνει υπόψιν της μόνο την πραγματική εαρινή ισημερία της 21ης Μαρτίου και την πρώτη Κυριακή μετά την πραγματική αστρονομική πανσέληνο.

Γιατί συχνά υπάρχει μεγάλη διαφορά με το Πάσχα Καθολικών - Διαμαρτυρόμενων

Λόγω του συνδυασμού των γεγονότων (εορτασμός την πρώτη ή την δεύτερη Κυριακή, μετά την πρώτη ή την δεύτερη εαρινή πανσέληνο), κάποιες χρονιές τα δύο Πάσχα εορτάζονται έως και με 35 ημέρες διαφορά (από 22 Μαρτίου έως 3 Απριλίου των Ρωμαιοκαθολικών και από 26 Απριλίου έως 8 Μαΐου των Ορθόδοξων).

Συνεορτασμός με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία υπάρχει μόνο στην περίπτωση όπου η πραγματική αστρονομική πανσέληνος συμβεί από τις 3 έως και 18 Απριλίου του νέου ημερολογίου καθώς και εάν οι δύο πανσέληνοι (Μετώνεια και αστρονομική) πέσουν μέσα στην ίδια εβδομάδα, οπότε η περίοδος που τα δύο Πάσχα μπορούν να συνεορταστούν κυμαίνεται με το νέο ημερολόγιο από τις 4 Απριλίου έως τις 25 Απριλίου.

Πάντως, με εγκύκλιο του Βατικανού εδώ και αρκετές δεκαετίες οι γηγενείς Ρωμαιοκαθολικοί στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες όπου πλειοψηφεί το Ορθόδοξο Δόγμα εορτάζουν το Πάσχα μαζί με τους ορθόδοξους, για κοινωνικούς και πρακτικούς λόγους.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία λαμβάνει υπόψη της στον υπολογισμό το παλαιό ημερολόγιο ώστε να εορτάζουν όλοι οι Ορθόδοξοι σε όλες τις χώρες την ίδια ημερομηνία το Πάσχα και να μην συμβαίνει ό,τι τα Χριστούγεννα, που εορτάζονται σε διαφορετική ημέρα, ανάλογα με το αν ακολουθείται το Ιουλιανό ή το Γρηγοριανό ημερολόγιο.

