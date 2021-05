Συνταγές

Μακαρόνια με κιμά από τον Πέτρο Συρίγο

Μικρά μυστικά για να απογειώσετε την γεύση του κιμά, αποκάλυψε ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Ένα κλασσικό και αγαπημένο φαγητό ετοίμασε ο Πέτρος Συρίγος, την Τρίτη του Πάσχα.

Ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό» μοιράστηκε με την Φαίη Σκορδά και τους τηλεθεατές μικρά μυστικά για την προετοιμασία του κιμά, που έχουν να κάνουν κυρίως με την σειρά των υλικών που τσιγαρίζονται.

Η συνταγή για μακαρόνια με κιμά που ετοίμασε ο Πέτρος Συρίγος, στο βίντεο που ακολουθεί: