Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε την Τρίτη του Πάσχα ο αριθμός των θανάτων από επιπλοκές της COVID-19 στη χώρα μας, ενώ παραμένει σε υψηλά επίπεδα ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ.

Από το σύνολο των 1.387 νέων κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα, τρία είναι εισαγόμενα εκ των οποίων δύο εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 556 νέα κρούσματα, στην Θεσσαλονίκη 181 και στην Αιτωλοακαρνανία 61.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση από τον ΕΟΔΥ

Ελπιδοφόρα είναι τα στοιχεία από τις μετρήσεις στα αστικά λύματα που κατέγραψαν οι ειδικοί το προηγούμενο διάστημα, όπου αποτυπώνεται μείωση του ιικού φορτίου έως και 85%.