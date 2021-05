Life

“Άγριες Μέλισσες”: Μελέτης - Ανέτ συγκλονίζουν στο κελί (αποκλειστικό απόσπασμα)

Spoiler από το σημερινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, μετά τις αποκαλύψεις που έχουν προκαλέσει σοκ.

Απόσπασμα από την καθηλωτική σκηνή του σημερινού επεισοδίου από τις «Άγριες Μέλισσες», με τον διάλογο του Μελέτη και της Ανέτ, μέσα στο κελί, προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό».





Τι θα δούμε σήμερα, στις 22:00, στον ΑΝΤ1…

Πέντε μέρες μετά, η ζωή στο χωριό συνεχίζει τους φυσιολογικούς της ρυθμούς. Όχι, όμως, για όλους. Στο σπίτι των αδελφών Σταμίρη επικρατεί αγωνία για την επικείμενη δίκη με τον Νικηφόρο, ενώ η Ελένη επισκέπτεται κρυφά απ’ τον Λάμπρο μια γυναικολόγο. Ο Σέργιος συνεχίζει να μην περνάει καλά στο καινούριο του περιβάλλον και η μόνη του χαρά είναι το σχολείο και η μέρα που θα επισκεφθεί την Ασημίνα, η οποία του ετοιμάζει μια έκπληξη με τη Δρόσω, που θα τον χαροποιήσει. Οι δουλειές της Ουρανίας συνεχίζουν τον εντυπωσιακό ρυθμό τους, όμως ο Σαραντόπουλος δεν έχει δείξει ακόμα όλες τις προθέσεις του. Ο Νικηφόρος ενημερώνεται για μια εξέλιξη που θέτει σε κίνδυνο την επιτυχία του στη δίκη. Η μέρα των εγκαινίων του εργοστασίου φτάνει κι ο Μιλτιάδης αποφασίζει να χαλάσει τη σημαντικότερη στιγμή του Δούκα με τον πιο θεαματικό τρόπο.

