Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Αστέρας: Δεν έβγαλε νικητή η αναμέτρηση στη Λεωφόρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα της Αρκαδίας "κράτησε" εκτός Ευρώπης τους "πράσινους".

Ο Αστέρας Τρίπολης αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά «κακός δαίμονας» του εφετινού Παναθηναϊκού, έφυγε αήττητος για τέταρτη φορά μέσα στη σεζόν κόντρα στους «πράσινους» (2-2 στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των πλέι-οφ) και φαίνεται πως κόβει οριστικά το δρόμο της 4ης θέσης για το «τριφύλλι».

Δύο φορές προηγήθηκε η ομάδα της Τρίπολης με τους Σουάρεθ και Μπαράλες (πέναλτι), δύο φορές ισοφάρισε ο Χατζηγιοβάνης (τη δεύτερη με πέναλτι), όμως ο Παναθηναϊκός ήταν απελπιστικά άστοχος στις δύο μεγαλύτερες ευκαιρίες του σημαδεύοντας τα δοκάρια με τους Καρλίτος και Σανκαρέ.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς με διάθεση για να πιέσει ψηλά και στο 6ο λεπτό έφτασε στην πρώτη τελική του, με το σουτ του Χατζηγιοβάνη απ’ το ύψος της περιοχής που πέρασε λίγο άουτ απ’ το δεξί δοκάρι του Παπαδόπουλου.

Ο Αστέρας ήταν, εντούτοις, εκείνος που πήρε προβάδισμα στο σκορ, στην πρώτη επίσκεψή του στα «πράσινα» καρέ. Στο 10’ ο Λέο Τιλίκα βρήκε με μπαλιά-τρύπα από δεξιά τον Κώτσιρα, ο οποίος σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι προς τον Ντάνι Σουάρεθ που με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0 για την ομάδα της Αρκαδίας.

Το γκολ του Αστέρα «πάγωσε» τον Παναθηναϊκό, που έψαχνε τα πατήματά του για περίπου ένα τέταρτο μέσα στο γήπεδο. Βρήκε ωστόσο, την «αντίδραση» που έψαχνε στο 28’. Ο Βιγιαφάνιες είδε την κίνηση του Χατζηγιοβάνη κι έβγαλε μπαλιά 30 μέτρων στο χώρο, ο Παπαδόπουλος βγήκε μακριά απ’ την εστία του κάνοντας κάκιστο υπολογισμό (πέρασε από δίπλα του) κι ο Μυτιληνιός εξτρέμ των «πράσινων» ισοφάρισε στην κενή εστία σε 1-1, παρά την προσπάθεια του Χριστόπουλου να κόψει την πορεία της μπάλας προς τα δίκτυα.

Στο 38’ έπειτα από σέντρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Μπαράλες έγινε κάτοχος της μπάλας, είχε επαφή με τον Πούγγουρα κι ο διαιτητής Γκορτσίλας έδειξε πέναλτι. Μετά από επικοινωνία με τον διαιτητή του VAR, ο Μακεδόνας ρέφερι έκανε on field review της φάσης στο μόνιτορ και διατήρησε την αρχική του απόφαση. Ο Μπαράλες ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι στο 42’ και νίκησε τον Διούδη, κάνοντας το 2-1 για τον Αστέρα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε με ένταση στο ματς ψάχνοντας το γρήγορο γκολ της ισοφάρισης και το πέτυχε στο 53’, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χατζηγιοβάνη, έπειτα από χέρι του Σουάρεθ.

Στο 72’ οι «πράσινοι» έχασαν απίστευτη ευκαιρία με τους Βιγιαφάνιες και Καρλίτος απ’ τα δύο μέτρα, με τον τελευταίο να πλασάρει στο δοκάρι κι άουτ.

Ο Παναθηναϊκός πίεσε ασφυκτικά στο τελευταίο 20λεπτο τον Αστέρα, ο Λάζλο Μπόλονι έριξε ότι είχε απ’ τον πάγκο του μέσα στον αγωνιστικό χώρο και οι «πράσινοι» έχασαν ακόμη μία απίθανη ευκαιρία στο 90’ με τον Σανκαρέ, ο οποίος βρέθηκε ολομόναχος μέσα στην περιοχή απέναντι στον Παπαδόπουλο και πλάσαρε στη συμβολή των δοκαριών στην ευκαιρία του αγώνα.

Οι συνθέσεις :

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λάζλο Μπόλονι): Διούδης, Μολό, Βέλεθ, Πούγγουρας, (81’ Σανκαρέ) Χουάνκαρ, Νιάς, Αλεξανδρόπουλος (81’ Αϊτόρ), Βιγιαφάνιες, Χατζηγιοβάνης, Ενγκμπακοτό (73’ Καμπετσής), Μακέντα (66’ Καρλίτος).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας (90’+3’ Γκαρσία), Σουάρες, Χριστόπουλος, Τασουλής, Μουνάφο, Βαλιέντε, Σίτο (57’ Αλί Μπαμπά), Ρίερα (57’ Γκόμεζ), Λέο Τιλίκα (79’ Κρέσπι), Μπαράλες (56’ Τζίμας).

Ειδήσεις σήμερα:

Άρης - Ολυμπιακός: Μοιρασιά στο “Κλεάνθης Βικελίδης”

Lockdown: άρση μέτρων για σχολεία, δικαστήρια, πλαζ και φροντιστήρια

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο: app ανίχνευσης κορονοϊού μέσα σε 3 λεπτά (βίντεο)