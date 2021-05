Life

Δήμητρα Κατσαφάδου στο “Πρωινό”: το σπίτι της και το τάμα στον Άγιο Νεκτάριο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για πρώτη φορά τηλεοπτική κάμερα μπήκε στο σπίτι της Δήμητρας Κατσαφάδου, όπου φιλοξενεί δεκάδες αδέσποτα ζώα. Τι είπε για τον πρώην σύζυγο της και τον καρκίνο.

Στο σπίτι της Δήμητρας Κατσαφάδου «τρύπωσε» η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως είπε, την έδιωξαν από το προηγούμενο σπίτι της στην Αγία Παρασκευή, λόγω της φασαρίας που έκαναν τα αδέσποτα ζώα που φιλοξενούσε και ενώ έψαχνε νέο κατάλυμα, δεν έβρισκε. Όπως περιγράφει «μια μέρα είπα στον Άγιο Νεκτάριο να με βοηθήσει να βρω ένα οικόπεδο, έναν χώρο και την αμέσως επόμενη ημέρα, που ήταν Κυριακή, βρήκα. Το πιστεύεις; Για αυτό και το εκκλησάκι στην αυλή του σπιτιού είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νεκτάριο».

Η Δήμητρα Κατσαφάδου, αφού ξενάγησε την κάμερα στο σπίτι της, στην κρεβατοκάμαρα και στο σαλόνι της, είπε ότι συνήθως κοιμάται στο χαλί για να έχει «καλύτερη γείωση», ενώ ανέφερε ότι αυτήν την περίοδο φιλοξενεί και φροντίζει δεκάδες αδέσποτα ζώα.

Ακόμη, μίλησε στο «Πρωινό». για την προσωπική της ζωή και τις σχέσεις της, κάνοντας μνεία στον πρώην σύζυγο της και την μάχη με τον καρκίνο:

Ειδήσεις σήμερα:

Δυτική Όχθη: Νεκρός ανήλικος Παλαιστίνιος από ισραηλινά πυρά

Εμβόλιο Pfizer και σε παιδιά στον Καναδά

Η γυναίκα που γέννησε 9δυμα! (εικόνες)