40 χρόνια στην ΕΕ: Το βίντεο της Κομισιόν για την Ελλάδα

Το μήνυμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή παραμένει επίκαιρο μέχρι σήμερα: «Δεν υπάρχει Ευρώπη χωρίς Ελλάδα, ούτε Ελλάδα χωρίς Ευρώπη».

Κατά τη διάρκεια της 40χρονης «πολυκύμαντης και αμφίδρομα ωφέλιμης» κοινής πορείας Ελλάδας-ΕΕ, οι Έλληνες συχνά αμφισβήτησαν την Ευρώπη, αλλά δεν την εγκατέλειψαν ποτέ, τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε χαιρετισμό του κατά την επίσημη παρουσίαση του επετειακού γραμματοσήμου της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα, για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ. «Ακόμα και στα χρόνια της κρίσης, απαντήσαμε μπροστά σε όλα τα διλήμματα ότι 'ζητάμε περισσότερη Ευρώπη και, στη συντριπτική πλειοψηφία μας, στηρίξαμε αυτή την πολιτική επιλογή της χώρας για συμμετοχή στο σκληρό πυρήνα της Ένωσης», σημείωσε.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης υπενθύμισε, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωσή του, ότι το ευρωπαϊκό ενταξιακό εγχείρημα ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε με τη σύλληψη, επιμονή και τη δουλειά του Κωνσταντίνου Καραμανλή, το μήνυμα του οποίου παραμένει επίκαιρο μέχρι σήμερα: «Δεν υπάρχει Ευρώπη χωρίς Ελλάδα, ούτε Ελλάδα χωρίς Ευρώπη».

Εν συνεχεία, αναφέρθηκε στην επικείμενη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. «H Ευρώπη ξεκινά άμεσα τη διάσκεψη για το μέλλον της, έναν πανευρωπαϊκό και ανοιχτό προς όλους τους πολίτες της διάλογο. Για το πού θέλουμε να πάει αυτή η φιλόδοξη Ευρώπη, τι θέλει να κάνει, πώς θέλουμε οι νέες γενιές να ακουμπήσουν τα όνειρά τους στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, για να ζήσουν σε ένα καλύτερο και καθαρότερο πλανήτη, που θα τους δίνει ένα ψηφιακό μέλλον, δυνατότητες απασχόλησης και αισιοδοξία», επεσήμανε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών.

Για τον σκοπό αυτό, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρθηκε στους 6+1 άξονες του της ελληνικής πρότασης, που αφορούν το ευρωπαϊκό Πλαίσιο Άμυνας και Ασφάλειας, τη μετανάστευση, την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής, το τρίπτυχο κράτος δικαίου-δημοκρατία-ανθρώπινα δικαιώματα, την έρευνα και την καινοτομία, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, καθώς και τον εκσυγχρονισμό της ΟΝΕ. Κάλεσε ιδίως τους νέους, αλλά και όλους τους θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς, να καταθέσουν τις απόψεις τους. Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά, «η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής futureu.europa.eu, είναι ένας ανοιχτός ορίζοντας για όποιον θέλει να συμμετάσχει», πάνω στην οποία θα δημιουργηθεί υποστηρικτικά και μια αντίστοιχη ελληνική πλατφόρμα.

Προανήγγειλε μάλιστα, ότι η ελληνική συμμετοχή στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, θα ξεκινήσει επίσημα στις 27 Μαΐου, με τη διεξαγωγή κεντρικής εκδήλωσης.

Τέλος, αναφερόμενος στην κρίση της πανδημίας, ο κ. Βαρβιτσιώτης επισήμανε ότι, ξεκινώντας από την πολιτική εντολή των τελευταίων ευρωεκλογών για εμβάθυνση της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των καιρών, κάνοντας πράγματα που παλιότερα θα φαινόντουσαν αδιανόητα, όπως το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εμβολιασμών, τον καθορισμό κοινών πολιτικών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, το Ταμείο Ανάκαμψης, τη διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια.

Δείτε το βίντεο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα 40 χρόνια της Ελλάδας στην ΕΕ:

?????????? 40 χρόνια είμαστε πιο δυνατοί



1981-2021 | Η ιστορία της Ελλάδας στα χρόνια της Ευρώπης #40ΕλλάδαΕΕ pic.twitter.com/1DAITLgkNQ — Ευρωπαϊκή Επιτροπή ???? (@EEAthina) May 6, 2021

