Κοινωνία

Νέα Σμύρνη - θύμα επιδειξία στον ΑΝΤ1: με ακολούθησε, τον αισθάνθηκα πίσω μου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 25χρονη, που κατήγγειλε τον νεαρό επιδειξία, μίλησε στον ΑΝΤ1 για τον εφιάλτη που έζησε.

Για τον εφιάλτη που έζησε, όταν ένας 22χρονος την παρενόχλησε σεξουαλικά, μίλησε στον ΑΝΤ1 η 25χρονη κοπέλα από τη Νέα Σμύρνη.

Ο 22χρονος συνελήφθη την Πέμπτη ύστερα από δημόσια καταγγελία της κοπέλας. Κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και βρίσκεται πίσω από τρεις παρόμοιες περιπτώσεις που σημειώθηκαν σε Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο και Ακρόπολη. Ο κατηγορούμενος εργάζεται σε καφετέρια στη Νέα Σμύρνη και έμενε κοντά στα δύο θύματα της συγκεκριμένης περιοχής.

«Περπατούσα παράλληλα με το τραμ. Ήταν στον απέναντι δρόμο. Δεν μου μίλησε καθόλου. Απλά με ακολούθησε. Δεν επιτάχυνα, πήγαινα κανονικά και απλά κοιτούσα πίσω μου για να δω άμα είναι από πίσω μου ακόμα. Σε κάποια φάση τον έχασα και απλά μπήκα στην πολυκατοικία μου και τον αισθάνθηκα πίσω μου για αυτό κιόλας έκανα αυτές τις κινήσεις που έκανα» δήλωσε η κοπέλα στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Σε ερώτηση για το εάν είχε συμβεί και στο παρελθόν κάτι παρόμοιο από τον συγκεκριμένο άνδρα, η 25χρονη απάντησε αρνητικά, ενώ δήλωσε ικανοποίηση για τη σύλληψή του. «Το έχει κάνει και σε άλλες κοπέλες. Όχι μόνο σε εμένα. Δηλαδή έχουν γίνει και άλλες καταγγελίες. Όταν πήγα να κάνω εγώ καταγγελία έγιναν και άλλες. (...) Μου στείλανε μηνύματα και είδα και στο αστυνομικό τμήμα ότι πήγαν και άλλες κοπέλες να καταθέσουν» πρόσθεσε η κοπέλα.

Στέλνει μάλιστα μήνυμα στις γυναίκες να μην διστάσουν να μιλήσουν εάν τους συμβεί κάτι παρόμοιο. «Να μην διστάσουν να μιλήσουν, να ουρλιάξουν, να τρέξουν, να χτυπήσουν τον άλλον. Γενικά στο μυαλό τους την αυτοάμυνα. Σίγουρα! Γενικά αργότερα να μιλήσουν, να μην το κρατήσουν μέσα τους, να πάνε κατευθείαν να κάνουν μήνυση» κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κόρινθος: Ανήλικη κατήγγειλε τον πατέρα της για βιασμό

Δεν ήξερε ότι ήταν έγκυος και γέννησε στο αεροπλάνο (εικόνες)

Καιρός: ζέστη, σκόνη και τοπικές νεφώσεις την Παρασκευή