Η Ελένη Ράντου στο “The 2night Show” για το #MeToo, την κόρη της και την κατάθλιψη

Η αγαπημένη ηθοποιός ήταν καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για όλα.

Για τη μάχη της με την κατάθλιψη, τις φοβίες της, τις σχέσεις με την κόρη της, το ελληνικό #MeToo και την επιστροφή της στην τηλεόραση μίλησε η Ελένη Ράντου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο «The 2Night Show» της Πέμπτης.

Για «κανιβαλισμό» και «μίσος» έκανε λόγο μιλώντας για τις καταγγελίες για τις παρενοχλήσεις στο χώρο του θεάματος η Ελένη Ράντου. Όπως είπε, «είτε έπαιρνες θέση είτε όχι ήταν μια στιγμή που εξέθετε τους πάντες», εξηγώντας ότι αυτό που έγινε όχι μόνο αποκάλυψε όλα αυτά που γίνονταν, αλλά και την αντιμετώπιση του κόσμου. «Κάτι που με θυμώνει πολύ είναι ότι ένα θέμα που είναι θέμα κοινωνίας, έγινε θέμα προβλήματος του θεάτρου. Είτε είσαι καλλιτέχνης είτε όχι, είναι το ίδιο κακό να συμβαίνουν».

Η ηθοποιός δήλωσε «υπερπροστατευτική» με την κόρη της, αποκαλύπτοντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ότι, είχε πάει μαζί τα στην πενταήμερή της, στο Λονδίνο, αλλά και στο Erasmus, στη Χάγη. «Ήμουν πάντα πολύ διακριτική», είπε περιγράφοντας ότι καθόταν στο ξενοδοχείο και περίμενε τηλεφώνημα από την κόρη της. «Η Νικολέτα ζητάει βοήθεια. Δεν είναι παιδί που θέλει να κρύβει τα προβλήματά της. Είμαστε πολύ κοντά. Ήθελα και δεύτερο παιδί, μάλιστα σκεφτήκαμε και την υιοθεσία αλλά λόγω κάποιων οικογενειακών θεμάτων δεν το προχωρήσαμε», σημείωσε σχετικά.

«Έχω φλερτάρει με την κατάθλιψη. Είχα φοβηθεί τότε πολύ γιατί νόμιζα ότι τρελαίνομαι. Αλλά με τα χρόνια κατάλαβα πολλά. Αν δεν τη φοβηθείς και την κάνεις εργαλείο. Η κατάθλιψη μου έμαθε τα πιο σοφά πράγματα για τον εαυτό μου. Είμαι βαθιά μοναχικός άνθρωπος. Είμαι αγοραφοβική. Όταν πλακώνουν οι φοβίες, πλακώνουν όλες μαζί. Ήμουν σε μια καθιστική διαμαρτυρία και ξαφνικά ένιωσα ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω», κατέληξε η Ελένη Ράντου.