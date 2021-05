Life

Καπουτζίδης στο “The 2Night Show”: η Πολιτεία πρέπει να αναγνωρίσει τους ομοφυλόφιλους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για όλους και για όλα μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Γιώργος Καπουτζίδης. Θέλει να γίνει μπαμπάς; Τι ετοιμάζει αυτό το διάστημα; Ποιο μήνυμα στέλνει στην Πολιτεία;

O Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε στην εκπομπή του τον Γιώργο Καπουτζίδη. Ο ταλαντούχος ηθοποιός και σεναριογράφος μίλησε για την απόφασή του να ασχοληθεί με την παρουσίαση και εξήγησε πόσο εύκολος είναι τελικά αυτός ο ρόλος.

Επίσης, στη συνέντευξή του στην εκπομπή “The 2Night Show” αναφέρθηκε στην εκπομπή «Ο Δρόμος Για Το Τόκιο» και εξήγησε γιατί για τον ίδιο ήταν η εκπλήρωση ενός παιδικού ονείρου.

Γιατί φοβόταν όταν έγραφε την «Εθνική Ελλάδος» και γιατί ήξερε πως θα έχανε το κοινό του «Στο Παρα5»; Ποια καινούργια τηλεοπτική σειρά ετοιμάζει τώρα και για ποιο λόγο «αποφεύγει» το θέατρο; Τέλος, περιέγραψε πώς αντιδρά στην αδικία, εξήγησε τι τον σοκάρει σαν άνθρωπο και τι θα πρέπει να προσέξει η Πολιτεία.

«Θα πρέπει να πάρει αποφάσεις η Πολιτεία για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Θα ζητούσα να αναγνωρίσει ποιοι είναι οι άνθρωποι που έχουν ταλαιπωρηθεί και έχουν λιγότερα δικαιώματα. Πρέπει να προσέξει τους ηλικιωμένους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τις γυναίκες και φυσικά τους ομοφυλόφιλους. Είδα τον Μιχάλη Οικονόμου που μίλησε για αυτές τις οικογένειες. Η Πολιτεία αρνείται δώσει το δικαίωμα πως είναι και οι δύο γονείς. Πρέπει να αναγνωριστούν οι οικογένειες από ομόφυλα ζευγάρια και οι γάμοι του ίδιου φύλου» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας απάντησε: “Δεν το σκέφτομαι πολύ για μπαμπάς, αλλά δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει η ζωή… Για φέτος πάντως, σκέφτομαι τις διακοπές με το φουσκωτό, ας μην κάνουμε μεγάλα σχέδια. Αλλά αυτοί που το σκέφτονται και έχουν πολλή αγάπη μέσα τους και έχουν τον ή την σύντροφό τους, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Αν ήμουν με έναν σύντροφο ο οποίος θα το ήθελε πάρα πολύ, θα μπορούσα να σταθώ στο πλευρό του, αλλά από μόνος μου να αναλάβω αυτήν την ευθύνη, όχι”.