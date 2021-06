Life

Στη Μπέθανι Γουίλιαμς το βρετανικό βραβείο μόδας

Στα χέρια της Μπέθανι Γουίλιαμς το βραβείο BFC / Vogue Designer Fashion Fund και 200.000 αγγλικές λίρες.

Το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας (British Fashion Council) ανακοίνωσε τη σχεδιάστρια με έδρα το Λονδίνο, Μπέθανι Γουίλιαμς (Bethany Williams) ως νικήτρια του φετινού βραβείου BFC / Vogue Designer Fashion Fund.

Η Γουίλιαμς κερδίζει χρηματικό έπαθλο 200.000 αγγλικών λιρών, μαζί με καθοδήγηση για να βοηθηθεί ώστε να οδηγήσει την επιχείρησή της σε «επόμενο επίπεδο».

Το BFC / Vogue Designer Fashion Fund ιδρύθηκε το 2008 με στόχο την αναγνώριση «εξαιρετικών ταλέντων και την παροχή δυνατότητας στους σχεδιαστές να διαδραματίσουν ρόλο στη θετική ανάπτυξη» και κάθε χρόνο απονέμει το βραβείο κύρους και το χρηματικό έπαθλο.

Ο Έντουαρντ Ένινφουλ, αρχισυντάκτης της βρετανικής Vogue και πρόεδρος της επιτροπής του Fashion Fund (Ταμείου για τη Μόδα) ανέφερε σε δήλωσή του: «Συγχαρητήρια στη Μπέθανι Γουίλιαμς για το βραβείο του BFC / Vogue Designer Fashion Fund του 2021. Η Μπέθανι είναι εξαιρετικό ταλέντο. Εκτός από τα σημαντικά χαρίσματά της ως σχεδιάστρια, έχει αναθεωρήσει τον τρόπο δημιουργίας των συλλογών της, συνεργαζόμενη με γυναίκες που είναι άστεγες ή στη φυλακή, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιώντας την επιχείρησή της για να προσφέρει εκπαίδευση και υποστήριξη. Είναι πραγματικά ένα φαινόμενο».

Η Μπέθανι Γουίλιαμς επιλέχθηκε για το βραβείο του 2021 με συνυποψήφιους τους Alighieri, Asai, Chopova Lowena, Completedworks, E.L.V. Denim, Halpern, Kwaidan Editions, Olubiyi Thomas, Richard Malone και Supriya Lele οι οποίοι θα λάβουν επίσης ένα πλήρες πρόγραμμα καθοδήγησης μέσω της ομάδας υποστήριξης επιχειρήσεων του BFC.

Η Κάρολαϊν Ρας διευθύνουσα σύμβουλος του Βρετανικού Συμβουλίου Μόδας πρόσθεσε: «Το brand της Μπέθανι είναι ένα πραγματικό παράδειγμα βιώσιμης επιχείρησης και ως σχεδιάστρια, βρίσκει συνεχώς νέες καινοτόμες σχεδιαστικές λύσεις».

