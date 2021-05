Κοινωνία

Lockdown - Χαρδαλιάς: Πότε ανοίγουν μουσεία, θερινά σινεμά, θέατρα (βίντεο)

Τι είπε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων για την επιδημιολογική εικόνα, που ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για ορισμένες περιοχές.

Το σταδιακό άνοιγμα δραστηριοτήτων ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κάνοντας λόγο για σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, δεδομένης της βελτίωσης της επιδημιολογικής εικόνας στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, κατόπιν της σχετικής εισήγησης από την επιτροπή των λοιμωξιολόγων.

Ειδικότερα, ενημέρωσε πως τα μουσεία ανοίγουν στις 14 Μαΐου, τα θερινά σινεμά και οι κινηματογραφικές προβολές σε υπαίθριους χώρους ξεκινούν στις 21 Μαΐου με πληρότητα 75%, ενώ τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε υπαίθρους χώρους επανεκιννούν στις 28 Μαΐου.

Από τις 17 Μαΐου ξεκινούν να λειτουργούν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα ωδεία.

Επίσης, ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε πως από to Σάββατο, επαναλειτουργούν οι οργανωμένες παραλίες, μειώνεται το ποσοστό εμβαδού ανά πελάτη που αντιστοιχεί σε καταστήματα άνω των 500 τ.μ. σε 50 τ.μ. ανά άτομο.

Τη Δευτέρα επαναλειτουργούν τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και τα γυμνάσια. Επίσης, από τη Δευτέρα επαναλειτουργούν τα διά ζώσης τμήματα φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών που σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων. Στις 10 Μαΐου επαναλειτουργούν και τα διοικητικά δικαστήρια, καθώς και ορισμένες διαδικασίες σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.

Από τις 17 Μαΐου επαναλειτουργούν οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, ενώ επιτρέπεται η διά ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και του προπαρασκευαστικού προγράμματος πιστοποιήσεων απόφοιτων μεταλυκιακού έτους τάξης μαθητείας ΕΠΑΛ.

Αναφερόμενος στην επιδημιολογική εικόνα της χώρας, ο κ. Χαρδαλιάς είπε πως αύξηση του ιικού φορτίου παρατηρείται μόνο σε 10 περιφερειακές ενότητες, σε τρεις παραμένει σταθερή, ενώ υποχωρεί σε 61, μεταξύ αυτών και η Αττική.

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (“βαθύ κόκκινο”) εντάσσονται η Βισαλτία Σερρών και το Μεσολόγγι, ενώ καθολικό lockdown επιβάλλεται από τις 6 το πρωί του Σαββάτου ο οικισμός Καστανιών στον Δήμο Ορεστιάδος Έβρου.