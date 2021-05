Κόσμος

Ισραήλ: επεισόδια με εκατοντάδες τραυματίες (εικόνες)

Εκτεταμένες συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων και ισραηλινής Αστυνομίας, στην Ιερουσαλήμ

Περισσότεροι από 175 Παλαιστίνιοι και έξι Ισραηλινοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή, οι περισσότεροι από τους οποίους στην Πλατεία των Τεμενών, στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, στις πιο εκτεταμένες συγκρούσεις τα τελευταία χρόνια στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σκηνικό τις τελευταίες εβδομάδες μιας κλιμακούμενης έντασης που προκαλεί την ανησυχία της Ουάσινγκτον.

Δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι πιστοί συγκεντρώθηκαν χθες στην Πλατεία των Τεμενών - Όρος του Ναού για τους Εβραίους - στην τελευταία μεγάλη προσευχή της Παρασκευής του ιερού μήνα του Ραμαζανιού.

Ωστόσο, ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων, οι οποίοι πέταξαν πέτρες και αντικείμενα, και της ισραηλινής αστυνομίας που χρησιμοποίησε χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και πυροβόλησε πλαστικές σφαίρες ενάντια σε διαδηλωτές. Ένας φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε πως είδε 12 διαδηλωτές να έχουν τραυματιστεί στο πρόσωπο.

«Εκατοντάδες ταραχοποιοί πέταξαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς που απάντησαν», ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας μίλησε για «βίαιες ταραχές».

Η υπηρεσία ασθενοφόρων της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου ανέφερε ότι 88 από τους τραυματίες Παλαιστινίους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αφού χτυπήθηκαν με μεταλλικές σφαίρες με επικάλυψη από καουτσούκ. Ένας από τους τραυματίες έχασε το μάτι του, δύο υπέστησαν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και δύο έσπασαν τα σαγόνια τους, είπε η Ερυθρά Ημισέληνος.

Συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων και της ισραηλινής αστυνομίας ξέσπασαν και στην κοντινή συνοικία Σεΐχ Τζάρα, όπου πραγματοποιούνται τις τελευταίες νύχτες διαδηλώσεις κατά της πιθανής έξωσης παλαιστινιακών οικογενειών προς όφελος Ισραηλινών εποίκων. Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο έκανε λόγο για τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιους τραυματίες.

Μια εύθραυση ηρεμία φαινόταν να επέστρεφε μετά τα μεσάνυχτα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, τουλάχιστον 178 διαδηλωτές τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στην Ιερουσαλήμ, οι περισσότεροι από αυτούς στην Πλατεία Τεμενών, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ο παλαιστινιακός τομέας της πόλης που έχει καταλάβει και έχει προσαρτήσει το Ισραήλ από το 1967.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε έξι τραυματίες σε τις τάξεις της.

Οι χθεσινοβραδινές διαδηλώσεις είναι οι πιο βίαιες που έχει βιώσει η Ιερουσαλήμ, μετά από τις συγκρούσεις που μαίνονται για αρκετές νύχτες μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών στα στα περίχωρα της Παλιάς Πόλης στα τέλη Απριλίου που άφησαν 125 τραυματίες, αλλά και από τις συγκρούσεις που συνδέονταν με τη μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στην αμφισβητούμενη πόλη το 2018.

Στρατηγικές σύμμαχοι του Ισραήλ, οι ΗΠΑ κάλεσαν χθες σε «αποκλιμάκωση» των εντάσεων και στην «αποφυγή» της έξωσης παλαιστινιακών οικογενειών.

Ο ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για την Μέση Ανατολή, Τορ Γουένεσλαντ δήλωσε βαθιά ανήσυχος από την κατάσταση και κάλεσε σε ηρεμία και επίδειξη υπευθυνότητας.

«Θεωρούμε το Ισραήλ υπεύθυνο για τις επικίνδυνες εξελίξεις στην Παλιά Πόλη», δήλωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, χαρακτηρίζοντας «ηρωικούς» τους Παλαιστινίους που συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Τεμενών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιορδανία και το εξαμελές Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου εξέφρασαν ανησυχία για τις πιθανές εξώσεις οικογενειών Παλαιστινίων.

«Με κάθε κόστος»

Στη συνοικία Σεΐχ Τζάρα περίπου 100 Παλαιστίνιοι βγήκαν στους δρόμους ξανά το βράδυ, αλλά η αστυνομία διέλυσε το πλήθος χρησιμοποιώντας χειροβομβίδες κρότου λάμψης, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Η Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιους τραυματίες.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού τοποθετημένα σε θωρακισμένα οχήματα για να διαλύσει αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν κοντά στα σπίτια των οικογενειών που αντιμετωπίζουν πιθανή έξωση.

Ελάχιστοι διαδηλωτές είχαν παραμείνει εκεί αργά το βράδυ εν μέσω μιας μεγάλης αστυνομικής παρουσίας.

Το ένοπλο παλαιστινιακό ισλαμικό κίνημα Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, κάλεσε τους Παλαιστινίους να παραμείνουν στην Πλατεία Τεμενών από το Σάββατο το βράδυ έως την Πέμπτη το πρωί, όταν αναμένεται να τελειώσει ο μήνας του Ραμαζανιού.

«Η ισραηλινή κατοχική δύναμη πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η αντίσταση είναι έτοιμη να υπερασπιστεί (το τέμενος) αλ Άκσα με κάθε κόστος», ανακοίνωσε η Χαμάς, ενώ τα ισραηλινά αραβικά κόμματα κάλεσαν σε διαδηλώσεις σε κατά πόλεις του Ισραήλ με κυρίως αραβικό πληθυσμό.

Οι νέες βίαιες ταραχές έρχονται με φόντο τις αυξημένες εντάσεις στον ανατολικό τομέα της Ιερουσαλήμ και στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που έχει καταλάβει το Ισραήλ από το 1967.

Νωρίτερα χθες, ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους και τραυμάτισαν έναν τρίτο, οι οποίοι άνοιξαν πυρ ενάντια σε συνοριοφύλακες στη βόρεια Δυτική Όχθη, χωρίς να προκαλέσουν θύματα Ισραηλινών.

«Έντονη ανησυχία»

«Ανησυχούμε έντονα για την κλιμάκωση των εντάσεων στην Ιερουσαλήμ», δήλωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο εξέφρασε «ανησυχία για τις πιθανές εξώσεις οικογενειών Παλαιστινίων» στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, «πολλές από τις οποίες βεβαίως ζουν στα σπίτια τους επί γενεές».

Η βία της Παρασκευής συνέπεσε με την «Ημέρα Αλ-Κουντς (Ιερουσαλήμ στα αραβικά)» που γιορτάζεται κάθε χρόνο σε χώρες της περιοχής και κυρίως στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ, προς υποστήριξη των Παλαιστινίων.

Στην Τεχεράνη, ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στήριξε τον αγώνα κατά του Ισραήλ, τον οποίο περιέγραψε ως μια «βάση τρομοκρατών». Για αυτόν, η «πτώση του εχθρικού σιωνιστικού καθεστώτος» είναι αναπόφευκτη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα μια ακροαματική διαδικασία για τις εξώσεις στην Σεΐχ Τζάρα, την ίδια ημέρα που το Ισραήλ γιορτάζει την Ημέρα της Ιερουσαλήμ - την ετήσια γιορτή της κατάληψης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή του 1967.

