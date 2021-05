Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στου Ψυρρή (εικόνες)

Τα στέκια με την ξεχωριστή ταυτότητα και η γνωριμία με τους ανθρώπους πίσω από αυτά, αλλά και οι δύο ξεχωριστές συνταγές που μας προτείνει ο σεφ.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο!

Το Σάββατο 8 Μαΐου στις 14:45, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος πηγαίνει στην παλαιότερη συνοικία των Αθηνών και βρίσκει τα μέρη που πρέπει να επισκεφθούν όσοι ψάχνουν καλό κρέας και καλό γλυκό. Πρώτη στάση σε ένα από τα πιο παλιά οινομαγειρεία του Ψυρρή, στον «Νικήτα». Πιστό στην ελληνική κουζίνα, στα μαγειρευτά φαγητά και στα νόστιμα ψητά.

Δεύτερη στάση, αμερικάνικο μπάρμπεκιου! Ο Βασίλης έχει φτιάξει ένα μαγαζί με αέρα αμερικανικού νότου, το «Po’Boys». Ένα μαγαζί που το κάπνισμα των κρεάτων δεν είναι μια απλή μαγειρική τεχνική, αλλά μια ιεροτελεστία. Τελευταία στάση για γλυκό, στο «Σερμπετόσπιτο της Νάνσυ». Η Νάνσυ έχει στο dna της την Πόλη, γι’ αυτό και σερβίρει συγκλονιστικά σιροπιαστά γλυκά.

Ο Δημήτρης στην κουζίνα του φτιάχνει δύο νόστιμες συνταγές: μοσχαρίσια μπριζόλα με σάλτσα μπλε τυριού και μια πικάντικη χοιρινή τηγανιά με baby πατάτες.

