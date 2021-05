Κορονοϊός - εμβόλιο: συμφωνία Pfizer - ΕΕ για 1,8 δις δόσεις έως το 2023

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Προετοιμάζουμε το επόμενο στάδιο. Επιτρέπουμε τους εμβολιασμούς σε παιδιά και έφηβους» τόνισε η φον ντερ Λάιεν.

Έκλεισε η συμφωνία της Κομισιόν με την Pfizer/BioNtech για 1,8 δισ. δόσεις εμβολίων για το διάστημα 2021-2023 όπως ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Είμαι χαρούμενη που ανακοινώνω ότι η Κομισιόν μόλις ενέκρινε συμφωνία για 900 εκ. δόσεις (+900 εκ. επιπλέον) με την Pfizer/BioNtech για 2021-2023. Θα ακολουθήσουν κι άλλα συμβόλαια κι άλλες τεχνολογίες εμβολίων» έγραψε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Ο εμβολιασμός προχωρά καλά. Τώρα προετοιμάζουμε το επόμενο στάδιο στην απάντησή μας στην πανδημία: προσφέρουμε ενισχυτικές δόσεις εμβολίων, αντιμετωπίζουμε τις πιθανές παραλλαγές και επιτρέπουμε τους εμβολιασμούς σε παιδιά και έφηβους» πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow.