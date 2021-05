Κόσμος

Σκωτία - εκλογές: “πονοκέφαλος” για τον Τζόνσον η επικράτηση των αυτονομιστών

Η πρωθυπουργός της Σκωτίας και επικεφαλής του κόμματος ανεξαρτησίας SNP Νίκολα Στέρτζον, προειδοποίησε τον Τζόνσον να μην αρνηθεί ένα δημοψήφισμα για αυτοδιάθεση.

Τα κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας της Σκωτίας κέρδισαν την πλειοψηφία των εδρών στις τοπικές εκλογές για την ανάδειξη νέου κοινοβουλίου της Σκωτίας, γεγονός που τους δίνει μια πλατφόρμα να ασκήσουν πίεση για ένα δεύτερο δημοψήφισμα για την έξοδο από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα αποτελέσματα σήμερα έδειξαν ότι το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας και οι Πράσινοι της Σκωτίας έχουν κερδίσει 65 από τις 87 έδρες που έχουν δηλωθεί μέχρι τώρα για το κοινοβούλιο των 129 εδρών.

Η πρωθυπουργός της Σκωτίας και επικεφαλής του κόμματος ανεξαρτησίας SNP Νίκολα Στέρτζον προειδοποίησε σήμερα τον Μπόρις Τζόνσον να μην αρνηθεί να επιτρέψει ένα δημοψήφισμα για αυτοδιάθεση μετά την αναμενόμενη παρουσία μιας πλειοψηφίας βουλευτών που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας στο κοινοβούλιο της Σκωτίας.

"Δεν υπάρχει απλά καμία δημοκρατική δικαιολογία για τον Μπόρις Τζόνσον, ή για οποιονδήποτε άλλο, να επιδιώξει να μπλοκάρει το δικαίωμα του σκωτσέζικου λαού να επιλέξει το δικό του μέλλον", δήλωσε η Νίκολα Στέρτζον.

