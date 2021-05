Κόσμος

Times Square: πυροβολισμοί με τραυματίες (εικόνες)

Ένα παιδί είναι μεταξύ των ανθρώπων που τραυματίστηκαν από τα πυρά. Διαβάτες και άγνωστοι μεταξύ τους οι άνθρωποι που δέχθηκαν τις σφαίρες.

Δύο γυναίκες και ένα κοριτσάκι τεσσάρων ετών τραυματίστηκαν χθες Σάββατο απόγευμα στην Τάιμς Σκουέρ της Νέας Υόρκης, από πυροβολισμούς, εν μέσω μιας αύξησης της εγκληματικότητας που καταγράφεται στην αμερικανική μητρόπολη. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μέρα μεσημέρι λίγο πριν τις 17:00 τοπική ώρα (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), στη διασταύρωση της 7ης Λεωφόρου και της 44ης Οδού, ανέφερε η αστυνομία που απέκλεισε την περιοχή για αρκετές ώρες.

Τα τρία θύματα είναι ένα τετράχρονο κοριτσάκι που ήταν στο καροτσάκι του και δέχθηκε πυρά στο πόδι καθώς έκανε με την οικογένειά του ψώνια παιχνιδιών, μια 46χρονη γυναίκα που επίσης τραυματίστηκε στο πόδι και μια 23χρονη τουρίστρια από την Πολιτεία Ρόουντ Άιλαντ. Και οι τρεις νοσηλεύονται σε ένα νοσοκομείο του Μανχάταν χωρίς η ζωή τους να διατρέχει κίνδυνο, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Ντέρμοτ Σέα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο σημείο του συμβάντος.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες που ανέφερε ο Σέα, τα τρία θύματα - που δεν φέρεται να είχαν σχέσεις μεταξύ τους - βρέθηκαν τυχαία στο μέσο μιας διένεξης μεταξύ «δύο έως τεσσάρων ανδρών». Τουλάχιστον ένας από αυτούς έβγαλε όπλο και πυροβόλησε.

Δεν είχαν γίνει συλλήψεις μέχρι νωρίς το βράδυ. Η αστυνομία ζήτησε τη βοήθεια μαρτύρων και έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από κλειστό κύκλωμα καμερών που εμφανίζεται ένας άνδρας που καταζητείται. Ο αρχηγός της αστυνομίας καταδίκασε την ανεπαρκή νομοθεσία για την καταπολέμηση του αυξανόμενου αριθμού πυροβόλων όπλων που κυκλοφορούν παράνομα στη μεγαλύτερη μητρόπολη των ΗΠΑ και για τα ανεπαρκή μέτρα κατά των υπότροπων εγκληματιών.

«Πόσα παιδιά πρέπει να τραυματιστούν πριν συνειδητοποιήσουμε ότι οι κακές πολιτικές έχουν επιβλαβείς συνέπειες;» είπε, υπενθυμίζοντας ότι δύο άτομα που ήταν ύποπτοι για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σκότωσε ένα μωρό τον Ιούλιο του 2020 στο Μπρούκλιν μόλις συνελήφθησαν. «Ευτυχώς, η υγεία αυτών των αθώων περαστικών βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση», δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάσιο. «Οι δράστες αυτού του βίαιου συμβάντος καταζητούνται και η αστυνομία θα τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Η εισροή παράνομων όπλων που φθάνουν στη Νέα Υόρκη πρέπει να σταματήσει», πρόσθεσε.

Αύξηση περιστατικών με πυροβολισμούς

Η Τάιμς Σκουέρ, μια από τις τουριστικές ατραξιόν της Νέας Υόρκης πριν από την πανδημία, έχει αλλάξει από τότε που τα θέατρα αναγκάστηκαν να κλείσουν τον Μάρτιο του 2020. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Times Square Alliance, μιας εμπορικής ένωσης, η περιοχή κατέγραψε 25 βίαια εγκλήματα το πρώτο τρίμηνο του 2021, έναντι 17 την ίδια περίοδο του 2020.

Στα τέλη Μαρτίου σόκαρε μια άγρια επίθεση, που καταγράφηκε σε βίντεο, εναντίον μιας 60χρονης γυναίκας ασιατικής καταγωγής στην περιοχή. Ένας άνδρας με βαρύ ποινικό μητρώο, ο οποίος ζούσε σε ένα ξενοδοχείο κοντά στην Τάιμς Σκουέρ που είναι άσυλο αστέγων, συνελήφθη και κατηγορείται.

Τα βίαια περιστατικά έρχονται καθώς η πόλη σχεδιάζει να άρει στις 19 Μαΐου τους περισσότερους από τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας Covid-19 και να ξεκινήσει μια εκστρατεία για την αναζωογόνηση του τουρισμού τον Ιούνιο. Τα θέατρα που αποτελούν το βασικό αξιοθέατο της περιοχής αναμένεται να ανοίξουν ξανά από τις 14 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία, η Νέα Υόρκη κατέγραψε 149 περιστατικά με πυροβολισμούς τον Απρίλιο, έναντι 56 τον Απρίλιο 2020 (άνοδος 166%). Η εγκληματικότητα γενικότερα αυξήθηκε κατά 30% την ίδια περίοδο.

