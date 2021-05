Κόσμος

Ισραήλ: νέες αιματηρές συγκρούσεις στην Ιερουσαλήμ (εικόνες)

Νέες συγκρούσεις με τραυματίες μεταξύ Παλαιστινίων διαδηλωτών και ισραηλινής αστυνομίας σε διάφορες συνοικίες της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Σε τουλάχιστον 90 ανέρχονται οι τραυματίες από τις νέες συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων διαδηλωτών και ισραηλινής αστυνομίας που ξέσπασαν το Σάββατο το βράδυ σε διάφορες συνοικίες της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, μια μέρα μετά τα βιαιότερα επεισόδια των τελευταίων ετών στην περιοχή.





Εν μέσω αυτής της κλιμάκωσης, μια ρουκέτα εκτοξεύτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό που πρόσθεσε ότι έπληξε θέσεις του ισλαμικού κινήματος Χαμάς στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα των δύο εκατομμυρίων κατοίκων.





«Ενενήντα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε βίαιες συγκρούσεις» στην Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος σε νεότερη ενημέρωσή της τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, έχοντας νωρίτερα αναφέρει περίπου 50 τραυματίες.





Οι περισσότεροι από αυτούς, ανάμεσά τους ανήλικοι, τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες ή χειροβομβίδες κρότου λάμψης, που έριξε η ισραηλινή αστυνομία, πρόσθεσε η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.





Την Παρασκευή το βράδυ, συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών αστυνομικών κυρίως στην Πλατεία των Τεμενών οδήγησαν σε πάνω από 200 τραυματίες.