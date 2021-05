Κόσμος

Κορονοϊός – Μέκκα: προσκύνημα με αυστηρά μέτρα προστασίας

Την προηγούμενη χρονιά, η Σαουδική Αραβία επέτρεψε έναν περιορισμένο αριθμό εσωτερικών προσκυνητών να πραγματοποιήσουν το Χατζ.

Η Σαουδική Αραβία θα οργανώσει φέτος το ιερό προσκύνημα στη Μέκκα, υπό την τήρηση ειδικών συνθηκών προστασίας, κατά της εξάπλωσης της COVID-19, όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

«Ο μηχανισμός και οι συνθήκες για το ετήσιο φετινό μουσουλμανικό προσκύνημα στη Μέκκα (Χατζ) θα ανακοινωθούν αργότερα» μετέδωσε η κρατική τηλεόραση επικαλούμενη το αρμόδιο υπουργείο.

