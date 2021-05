Life

Τι είναι η “ομίχλη εγκεφάλου” και τι την προκαλεί

Γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε σύγχυση ή αποδιοργάνωση και δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε;

Η “ομίχλη εγκεφάλου” (αγγλιστί brain fog) είναι η κατάσταση στην οποία μπορεί να αισθανθείτε σύγχυση ή αποδιοργάνωση ή δυσκολεύεστε να εστιάσετε ή να βάλετε τις σκέψεις σας σε λέξεις.

Η “ομίχλη εγκεφάλου” μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές αιτίες, αλλά όλοι σας κάνουν να μην αισθάνεστε σαν τον εαυτό σας, μπορεί να επηρεάσουν την εργασία και τις σχέσεις σας και να σας κάνουν να νιώσετε κάπως χαμένοι.

Τι είναι η “ομίχλη εγκεφάλου”;

Η “ομίχλη εγκεφάλου” μπορεί να εμφανιστεί με διάφορους τρόπους. Όταν εμφανιστεί μπορεί να μην μπορείτε να επικεντρωθείτε για αρκετό καιρό σε εργασίες, συνομιλίες ή ακόμα και στις λέξεις που διαβάζετε. Μπορεί να έχετε δυσκολία να αποφασίσετε και να χρειάζεστε περισσότερο καφέ ή σνακς για να μείνετε ξύπνιοι.

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να έχετε πονοκεφάλους, προβλήματα με την όρασή σας ή ακόμη και ναυτία.

Τι την προκαλεί;

