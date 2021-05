Κόσμος

Lockdown στην Αγγλία: Περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων

Νέα μέτρα χαλάρωσης ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον. Τι αλλάζει.

Η Αγγλία θα συνεχίσει να σχεδιάζει την περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών κατά της COVID-19 στις 17 Μαΐου, συμπεριλαμβανομένης και της άρσης της απαγόρευσης των συναντήσεων σε εσωτερικούς χώρους, καθώς τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά για την πορεία των περιστατικών μόλυνσης και των εμβολιασμών, όπως ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, η κυβέρνηση.

Η χώρα βρίσκεται στη διαδικασία της σταδιακής άρσης του lockdown μέσα σε μία περίοδο μηνών, ακολουθώντας ένα σχέδιο τεσσάρων βημάτων το οποίο ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με το 3ο βήμα του σχεδίου, όπως αυτό αναλύθηκε όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά, θα επιτραπούν οι συναντήσεις των ανθρώπων σε εσωτερικούς χώρους για πρώτη φορά μετά από μήνες σε ομάδες έως έξι ανθρώπων ή δύο οικογενειών.

Οι παμπ, τα καφέ και τα εστιατόρια θα μπορούν να φιλοξενούν πελάτες σε εσωτερικούς χώρους, επίσης για πρώτη φορά μετά από μήνες και αφού θα ακολουθούνται συγκεκριμένοι κανόνες. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης σε εσωτερικούς χώρους, οι υπηρεσίες φιλοξενίας και οι αθλητικές εκδηλώσεις θα μπορέσουν επίσης να επαναλειτουργήσουν.

Το γραφείο του Τζόνσον στην Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι τα τελευταία στοιχεία για τους εμβολιασμούς κατά της COVID-19, για τα περιστατικά μόλυνσης, για τις νοσηλείες και για τους θανάτους, αλλά και για τους κινδύνους από νέα παραλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού, λαμβάνονται υπόψη στη λήψη των αποφάσεων αναφορικά με την υλοποίηση του 3ου βήματος.

«Τα στοιχεία αντανακλούν αυτό που ήδη γνωρίζουμε, δεν θα αφήσουμε αυτό τον ιό να μας νικήσει» είπε ο Τζόνσον, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Εξακολουθούμε να τηρούμε τον οδικό χάρτη, ενώ το επιτυχημένο πρόγραμμα των εμβολιασμών μας συνεχίζεται. Περισσότεροι από τα 2/3 των ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τώρα λάβει την πρώτη δόση εμβολίου και μπορούμε τώρα να κοιτάξουμε μπροστά για να ξεκλειδώσουμε (την οικονομία) με προσοχή, αλλά χωρίς επιστροφή», ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Ο Τζόνσον αναμένεται να ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες σε μία συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Οι ημιαυτόνομες διοικήσεις στη Σκωτία, στην Ουαλία και στη Βόρεια Ιρλανδία έχουν τα δικά τους ξεχωριστά χρονοδιαγράμματα για τη χαλάρωση των περιορισμών κατά της COVID-19.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε περισσότερους από 127.000 ανθρώπους από την COVID-19, ενώ βίωσε ένα καταστροφικό δεύτερο κύμα που κορυφώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου, αλλά από τότε ο αριθμός των νέων περιστατικών μόλυνσης και των θανάτων μειώθηκε γρήγορα.

Χθες, Κυριακή, καταγράφηκαν 1.770 περιστατικά νέων μολύνσεων και δύο νέοι θάνατοι καταγράφηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αριθμητική αυτή καταγραφή των περιστατικών και των θανάτων έρχεται σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατούσε στη διάρκεια του δεύτερου κύματος, όταν ο ημερήσιος αριθμός των νέων περιστατικών μόλυνσης κορυφώθηκε άνω των 80.000 κρουσμάτων και ο ημερήσιος αριθμός των θανάτων υπερέβη τους 1.300 τη χειρότερη ημέρα.

Αναμένεται επίσης να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 3ου βήματος, καθώς θα αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που θα μπορούν να βρίσκονται τόσο σε εσωτερικούς, όσο και σε εξωτερικούς χώρους, σε αντίθεση με την κατάσταση των προηγούμενων μηνών.

Η κυβέρνηση έχει ήδη επιβεβαιώσει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι διεθνείς ταξιδιωτικές μετακινήσεις θα επιτραπούν από την 17η Μαΐου, παρά το γεγονός ότι θα εφαρμόζονται σοβαροί περιορισμοί, εκτός από ένα μικρό αριθμό χωρών.

