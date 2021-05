Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Ζώδια

Τι λέει η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» για την επικείμενη νέα Σελήνη και την επίδραση σε όλα τα ζώδια.

Προβλέψεις για το ξεκίνημα της εβδομάδας για όλα τα ζώδια έκανε στο «Πρωινό» η Λίτσα Πατέρα.

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπής, η νέα Σελήνη στον Ταύρο, που έρχεται σε λίγες ημέρες και θα έχει επίδραση σε όλα τα ζώδια, επηρεάζοντας ωστόσο κάποια αρκετά περισσότερα από άλλα.

Δείτε και ακούστε την Λίτσα Πατέρα με τις αστρολογικές προβλέψεις της Δευτέρας:

