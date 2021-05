Σάκκαρη: Νίκη στην πρεμιέρα της Ρώμης

Αθλητικά

Επόμενη αντίπαλος της Ελληνίδας πρωταθλήτριας θα είναι η Αμερικανίδα Κόρεϊ Γκοφ, την οποία θα αντιμετωπίσει την Τρίτη.

Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα για την Μαρία Σάκκαρη στο Όπεν της Ρώμης, παρότι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δυσκολεύτηκε ίσως περισσότερο από το αναμενόμενο.

Η Σάκκαρη επιβλήθηκε στα τρία σετ, με 7-6/6, 3-6, 6-2 της Σλοβένας Πολόνα Χέρτσονγκ και προκρίθηκε στο β΄ γύρο της διοργάνωσης που φιλοξενεί η «αιώνια πόλη».

Η Χέρτσονγκ προσπάθησε αρκετά, πάλεψε το παιχνίδι κι αυτό αποτυπώνεται στη διάρκειά του, καθώς η αντίπαλός της χρειάστηκε να παίξει 2 ώρες και 38 λεπτά έως ότου κάμψει την αντίστασή της.

Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη ξεκίνησε με μπρέικ, αλλά στη συνέχεια η Σλοβένα κατάφερε να κρατήσει το σερβίς της και να απαντήσει ισοφαρίζοντας (5-5). Το σετ οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ, όπου η Σάκκαρη έδειξε την εμπειρία και την ποιότητά της στις λεπτομέρειες.

Με τον ίδιο τρόπο ξεκίνησε και το δεύτερο σετ, όμως το τέλος του βρήκε την Χέρτσονγκ να ισοφαρίζει, κατακτώντας το με 6-3. Αυτό όμως ήταν και το «κύκνειο άσμα» της στον αγώνα, αφού η Σάκκαρη ανέβασε την απόδοσή της κι έφτασε εύκολα στο 6-2 και τη νίκη.

Επόμενη αντίπαλος της Ελληνίδας πρωταθλήτριας θα είναι η Αμερικανίδα Κόρεϊ Γκοφ, την οποία θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (11/5).

