Κοινωνία

Self test στον ιδιωτικό τομέα: Πού είναι υποχρεωτικά και πότε επιβάλλονται πρόστιμα

Ποιοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test. Τα πρόστιμα για τους παραβάτες.

Υποχρεωτική είναι πλέον η διενέργεια self test στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, δύο φορές την εβδομάδα, που ανήκουν σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.

Μέχρι να μειωθεί το επιδημιολογικό φορτίο, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται στους 8 κλάδους που εμπίπτουν στην σχετική ΚΥΑ Β’ 1588/18.4.2021 (λιανεμπόριο, εστίαση, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, μεταφορές, υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, σχολές οδηγών), θα διενεργούν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), υποχρεωτικά, δύο φορές την εβδομάδα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η προμήθεια των self tests θα γίνεται ως εξής: το ένα εξ αυτών θα παρέχεται από τον εργοδότη και θα καλύπτεται με δική του δαπάνη, ενώ το δεύτερο θα χορηγείται, δωρεάν, από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Tα self-tests που θα παρέχονται από τον εργοδότη είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία από Δευτέρα 10 Μαΐου, ενώ οι εργαζόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται τα self-test από την Πέμπτη, 13 Μαΐου.

Τα αποτελέσματα και των δύο τεστ θα πρέπει να δηλώνονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST».

Την εβδομάδα από 10 έως 16 Μαΐου 2021 τα αρμόδια για την εφαρμογή της προαναφερθείσας ΚΥΑ ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), σε επιτόπιους ελέγχους που θα διενεργούν στο πλαίσιο του ελεγκτικού τους έργου θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση για την εφαρμογή της Απόφασης σε εργοδότες και εργαζόμενους.

Τα πρόστιμα για τους παραβάτες:

Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει στη δουλειά χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα, ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί την εργασία και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής πληρωμής έως ότου συμμορφωθεί ο εργαζόμενος.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ.

Αν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο που δεν έχει δηλώσει self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ.