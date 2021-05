Υγεία - Περιβάλλον

Self test: Ποιοι εργαζόμενοι θα μπορούν να τα παραλάβουν δωρεάν από Δευτέρα

Στις 10 Μαΐου η δωρεάν προμήθεια τεστ για εργαζόμενους σε λιανεμπόριο, εστίαση και άλλους 6 κλάδους.

Από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021, θα μπορούν να προμηθευτούν τα δωρεάν self tests οι εργαζόμενοι σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στους οκτώ κλάδους που εμπίπτουν στην σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) (ΦΕΚ 1588 Β'/18.4.2021) (λιανεμπόριο, εστίαση, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, μεταφορές, υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, σχολές οδηγών).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας, από 10/05/2021 έως 16/05/2021, δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας self test από τους εργαζόμενους, που εμπίπτουν στo πεδίο εφαρμογής της σχετικής ΚΥΑ, έως 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας και η συνακόλουθη δήλωση του αποτελέσματος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Επιπλέον, την εβδομάδα από 10/05/2021 έως 16/05/2021, τα κλιμάκια του ΣΕΠΕ κατά τους επιτόπιους ελέγχους, που θα διενεργούν, στο πλαίσιο του ελεγκτικού τους έργου, θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση για την εφαρμογή της ΚΥΑ σε εργοδότες και εργαζόμενους.

