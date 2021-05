Life

Κορονοϊός - Συναυλία “Vax Live”: συγκεντρώθηκαν 302 εκατ. δολάρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την προώθηση του προγράμματος εμβολιασμού κατά της Covid-19 σε όλο τον κόσμο.

Οι διοργανωτές της συναυλίας «Vax Live» για τη συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας, ώστε να υποστηριχθούν οι παγκόσμιες προσπάθειες εμβολιασμού κατά της Covid-19 κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν πάνω από 302 εκατομμύρια δολάρια.

Η συναυλία συγκέντρωσης πόρων με πρωτοβουλία του Global Citizen μαγνητοσκοπήθηκε στις 2 Μαΐου και προβλήθηκε στις 8 Μαΐου.

Με το ποσό που εξασφαλίστηκε καλύπτονται τα έξοδα περισσότερων από 26 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου κατά της Covid-19.

Στη συναυλία «Vax Live: The Concert To Reunite The World» εμφανίστηκαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο πρίγκιπας Χάρι του Ηνωμένου Βασιλείου και τραγούδησαν ο Έντι Βέντερ των Pearl Jam, οι Foo Fighters, η Τζένιφ Λόπεζ, η H.E.R και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες.

«Αυτό είναι ένα συναίσθημα που δεν είχαμε εδώ και αρκετό καιρό, και είναι πολύ ωραίο» είπε ο Έντι Βέντερ στο κοινό παρακολούθησε τη συναυλία τηρώντας μέτρα για την Covid - 19 στο στάδιο SoFi του Λος Άντζελες.

Ο Βέντερ μίλησε επίσης για την ανάγκη ισότητας στους εμβολιασμούς: «Εάν είστε κυβέρνηση, εάν είστε παγκόσμιος ηγέτης και έχετε πλεόνασμα εμβολίων, παρακαλώ μην το αποθηκεύετε. Διαθέστε τα στις χώρες που τα χρειάζονται. Να τα διανείμετε το συντομότερο δυνατόν»

Ο τραγουδιστής πρόσθεσε: «Και αν είστε φαρμακοβιομηχανία, σας ευχαριστούμε για τις εφευρέσεις σας. Αν πραγματικά θέλετε να είστε ήρωες, αν θέλετε η ιστορία να κοιτάζει πίσω και να χαμογελάει σε σας ως ήρωες, θα ήταν υπέροχο αν μπορούσατε να διανείμετε αυτό το εμβόλιο στο κόστος και στη συνέχεια να έχετε ένα δίκαιο σύστημα διανομής σε ολόκληρο τον πλανήτη, και έτσι θα επιβιώσουμε και θα κατακτήσουμε αυτήν την πανδημία» .

Η συναυλία «Vax Live: The Concert to Reunite the World» με παρουσιάστρια την τραγουδίστρια και ηθοποιό, Σελίνα Γκόμεζ είχε στόχο «να βοηθήσει στον τερματισμό της COVID-19 για όλους, τον τερματισμό της επισιτιστικής κρίσης, τη συνέχιση της εκπαίδευσης παντού, την προστασία του πλανήτη και την προώθηση της δικαιοσύνης για όλους».

«Είναι πραγματικά μια ευκαιρία να απευθύνουμε έκκληση στους ηγέτες της διεθνούς κοινότητας να διασφαλίσουν ότι οι 27 εκατομμύρια ήρωες υγειονομικοί σε ολόκληρο τον κόσμο, που μέχρι στιγμής δεν έχουν πρόσβαση σε ένα εμβόλιο, θα μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση τους επόμενους μήνες» τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του Global Citizen, Χιου Έβανς.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανοίγουν παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου – Πάρκο μνήμης με 353 κυπαρίσσια

Eurovision 2021: Ο κορονοϊός “χτύπησε” τις αποστολές δύο χωρών