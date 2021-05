Κοινωνία

Απόπειρα βιασμού ανήλικης και νεαρών γυναικών σε απόμερο δρόμο

Συνελήφθη ο επίδοξος βιαστής. Πώς έπεσε στα χέρια των Αρχών

Συνελήφθη, στο Περιστέρι, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, 34χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απείθεια, απλή σωματική βλάβη και παράνομη βία.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, βραδινές ώρες της 27/4, άγνωστος δράστης κινούμενος πεζός, στην περιοχή της Βούλας, σε δρόμους με χαμηλό φωτισμό και μειωμένη κίνηση, στοχοποίησε ανήλικη και τρεις γυναίκες νεαρής ηλικίας, τις οποίες αρχικά προσέγγισε με το πρόσχημα της παροχής πληροφοριών και στη συνέχεια τους επιτέθηκε με σκοπό τον εξαναγκασμό τους σε γενετήσιες πράξεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, συγκροτήθηκε άμεσα ειδική ομάδα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής για την ταυτοποίηση και εντοπισμό του δράστη των ανωτέρω επιθέσεων.

Από από ενδελεχή έρευνα, ταυτοποιήθηκε ο δράστης και εντοπίσθηκε μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας σε καφετέρια στην περιοχή του Περιστερίου. Παρά την προσπάθειά του να διαφύγει, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσε κατά τη διάπραξη των αξιόποινων πράξεών του , ενώ αναγνωρίσθηκε από το σύνολο των θυμάτων του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

