Δολοφονία στα Γλυκά Νερά - Χρυσοχοΐδης: Τέτοια βαρβαρότητα σπάνια συναντάμε στην Ελλάδα

Συγκλονισμένος από το ειδεχθές έγκλημα, δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη

O υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την παρουσία του στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών αναφέρθηκε στο ειδεχθές έγκλημα στα Γλυκά Νερά εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του και τονίζοντας ότι ήδη έχουν δημιουργηθεί ήδη δύο ομάδες που διερευνούν την υπόθεση.

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού:

«Είμαστε συγκλονισμένοι και προσωπικά είμαι συγκλονισμένος παρά την εμπειρία μου πρόκειται για ένα εξαιρετικά ειδεχθές έγκλημα που διακρίθηκε για την αγριότητα του. Τέτοια βαρβαρότητα σπάνια συναντάμε στην Ελλάδα, στην ελληνική κοινωνία ακόμα και στο έγκλημα. Ήδη η ελληνική αστυνομία έχει κινητοποιηθεί άμεσα έχουν δημιουργηθεί δύο ομάδες οι οποίες εξετάζουν από κάθε άποψη, από κάθε πλευρά την διερεύνηση σε βάθος του εγκλήματος. Πιστεύω στην ικανότητα της ελληνικής αστυνομίας φτάσει μέχρι το τέλος.

Υπάρχει μία διαρκής κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή, από τα πρώτα λεπτά έφτασε η αστυνομία εκεί. Υπάρχει μια διαρκής κινητοποίηση, υπάρχει διαρκής στήριξη ιατρική, ψυχολογική και ανθρώπινη στην οικογένεια εκφράζω τα συλλυπητήρια μου για τον άδικο χαμό, για τον τόσο άδικο χαμό μιας τόσο νέας κοπέλας, τόσο νέας γυναίκας».

