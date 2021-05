Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλια - Λινού στον ΑΝΤ1: Να ανοίξει η πλατφόρμα και για τους κάτω των 30 ετών

Ποια είναι η πορεία της πανδημίας στην χώρα και ο δείκτης θετικότητας. Τι είπε για τα εμβόλια, τα self test και το ενδεχόμενο για προνόμια σε εμβολιασμένους.

«Η επιτροπή των λοιμοξιολόγων και η κυβέρνηση πιθανόν έχουν περισσότερα στοιχεία που δείχνουν ότι τα πράγματα πάνε καλά», ανέφερε η καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ Αθηνά Λινού, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», σχολιάζοντας την επικείμενη ανακοίνωση της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία.

Σημείωσε παράλληλα, ότι χθες ο δείκτης θετικότητας ήταν χαμηλότερος, καθώς όπως είπε ήταν κάτω από το 4% και συγκεκριμένα ήταν στο 3,7%.

Η κ. Λινού τόνισε ότι με τους εμβολιασμούς πάμε καλά και πρόσθεσε ότι το γεγονός ότι πλέον είμαστε έξω και έχουε ελευθερία ειναι θετικό.

Για τον εμβολιασμό των ανθρώπων κάτω των 30 ετών είπε ότι πρέπει να ανοίξει η πλατφόρμα και για αυτή την ηλικιακή ομάδα και υπογράμμισε ότι θα πρέπει να τους δοθεί και η δυνατότητα να επιλέξουν ποιο εμβόλιο θα κάνουν.

Αναφερόμενη στο μονοδοσικό εμβόλιο της Johnshon & Johnshon είπε ότι είναι καλύτερο από απόψη πρακτικής και ταχύτητας, ενώ σημείωσε ότι στην Αμετρική υπάρχει περιορισμός στα εμβόλια για τις έγκυες και τις γυναίκες που θέλουν να κάνουν παιδί.

«Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να επιλέξουν το εμβόλιο με βάση αυτό που θα τους πει ο γιατρός τους» σημείωσε η κ. Λινού.

Σχετικά με την συζήτηση που έχει ανοίξει για προνόμια στους εμβολιασμένους η κ. Λινού τόνισε «αυτό είναι σοφό και καλό υπό την δυνατότητα οτι μπορούν όλοι να εμβολιαστούν, διαφορετικά θα δημιουργηθούν ανισότητες»

Τέλος για τα self test και τα περιστατικά με ψευδή αποτελέσματα είπε πως δεν είναι εύχρηστα και ότι δεν έχουν επαρκή ευαισθησία ώστε να είναι σίγουρο το αποτέλεσμα, είτε αρνητικό , είτε θετικό.

