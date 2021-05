Life

“The 2Night Show” - Δημήτρης Λάλος: Η αποχή από την τηλεόραση και το “χτίσιμο” του θεάτρου

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως αποφάσισε να σταματήσει να καταναλώνει κρέας, ενώ μίλησε για την σύζυγο και την μονάκριβη κόρη του.

Στην παρέα του «The 2Night Show» το βράδυ της Τρίτης βρέθηκε και ο Δημήτρης Λάλος.

Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός μίλησε για τη συνειδητή αποχή του από την τηλεόραση τα τελευταία 12 χρόνια, ενώ εξέφρασε τη μεγάλη του αγάπη για το θέατρο και τον κινηματογράφο.



Μεταξύ άλλων, εξήγησε πώς πήρε την απόφαση να γίνει ηθοποιός, ενώ αποκάλυψε πως μπήκε στη διαδικασία να χτίσει από το μηδέν το θέατρο «Επί Κολωνώ».



Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σύζυγό του, Έλενα Μαυρίδου, στη μονάκριβη κόρη του και αποκάλυψε πως αποφάσισε να σταματήσει να καταναλώνει κρέας, με αφορμή την ταινία «Καλαζάρ» στην οποία πρωταγωνίστησε. Τέλος, μίλησε για τη σειρά «Σιωπηλός Δρόμος», στην οποία συμμετέχει.

