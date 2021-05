Πολιτική

Κικίλιας για Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή: Τιμούμε αυτούς που δίνουν καθημερινά αγώνα για τη ζωή

Η δήλωση του υπουργού Υγείας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή.

«Σήμερα τιμούμε τους ανθρώπους που με αυταπάρνηση δίνουν καθημερινά τον μεγάλο αγώνα για τη ζωή». Με αυτά τα λόγια ξεκινά η δήλωση του υπουργού Υγείας Βασίλης Κικίλιας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή.

«Οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές μας, από την πρώτη στιγμή της πανδημίας COVID-19, όχι μόνο ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, αλλά υπερβαίνουν εαυτούς, ηγούνται, καινοτομούν, επιτελούν με απόλυτη επιτυχία το έργο τους και σε συνεργασία με τους γιατρούς μας και όλους τους επαγγελματίες υγείας έχουν συντελέσει να πετύχουμε κάτι αξιοθαύμαστο και καθόλου αυτονόητο: Να μείνει όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να μην καταρρεύσει, όπως συνέβη σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου, με συστήματα Υγείας πολύ πιο ισχυρά από το δικό μας», συνεχίζει ο Βασίλης Κικίλιας.

Εκφράζει, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και σύσσωμου του ελληνικού λαού, «την ευγνωμοσύνη προς τις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές μας, για τη σημαντική και διαρκή συνεισφορά τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στους πολίτες της χώρας» και καταλήγει: «Η Πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας, έπραξε, πράττει και θα συνεχίζει να πράττει τα δέοντα για την έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς τους».

Σε δήλωση του τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Ξανθού, αναφέρεται «Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών, η ΝΕ, το Τμήμα και η ΕΠΕΚΕ Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία οργάνωσαν χθες ανοικτή διαδικτυακή εκδήλωση με μεγάλη συμμετοχή νοσηλευτών από όλη τη χώρα και με θέμα «οι θέσεις και οι δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ για νοσηλευτές». Τιμούμε έμπρακτα τους/τις νοσηλευτές/τριες συνδιαμορφώνοντας μαζί τους ένα προοδευτικό σχέδιο ενίσχυσης και ανασυγκρότησης του ΕΣΥ. Παρουσιάζουμε ένα νέο δεσμευτικό κοινωνικό συμβόλαιο με τους υγειονομικούς και το λοιπό προσωπικό, που αναβαθμίζει τις συνθήκες στελέχωσης, εργασίας και αμοιβής στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και ταυτόχρονα εγγυάται την προτεραιότητα στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας, στην ΠΦΥ και κοινοτική φροντίδα, στη Δημόσια Υγεία και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με σεβασμό στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων και των ασθενών».





