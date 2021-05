Συνταγές

Συνταγή για μελιτζάνες παπουτσάκια από τον Πέτρο Συρίγο (βίντεο)

Καλοκαιρινή συνταγή με όλα τα μυστικά για απόλυτη επιτυχία και μια ξεχωριστή μπεσαμέλ.

Μελιτζάνες παπουτσάκια έφτιαξε σήμερα στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο σεφ Πέτρος Συρίγος, εισάγοντας τις… καλοκαιρινές συνταγές.

Ο Πέτρος Συρίγος αποκάλυψε το μυστικό για τέλεια μαλακές και εύκολες στο άδειασμά τους μελιτζάνες, που δεν είναι άλλο από το να τις βάλουμε με λίγο λάδι, αλάτι και πιπέρι στον αέρα, αφού πρώτα τις έχουμε χαράξει.

Έδειξε δύο εναλλακτικές για το άδειασμά τους, είτε για ανάμειξη με τον κιμά είτε όχι.

Έφτιαξε τον κιμά, με δάφνη, κανέλλα, λίγο σκόρδο και τη συμβουλή να μη βάλουμε πολλά υγρά, αφού βγάζει και η μελιτζάνα.

Και τέλος, έφτιαξε μια διαφορετική μπεσαμέλ

Υλικά:

4 μελιτζάνες φλάσκες

Ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Υλικά για τον κιμά:

500 γραμμάρια μοσχαρίσιος κιμάς (ελιά)

6 κ.τ.σ. ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκ. Σκόρδο

1 κ.τ.γλ. πελτέ τομάτας

1 ποτηράκι λευκό κρασί

1 συσκευασία τομάτα κονκασέ

1 ξύλο κανέλας

1 φύλλο δάφνης

Αλάτι, πιπέρι

Υλικά για την μπεσαμέλ:

50 γραμμάρια βούτυρο

50 γραμμάρια αλεύρι

500 γραμμάρια ζεστό γάλα

200 γραμμάρια κατίκι Δομοκού

Αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο

2 κρόκους αυγών

Γραβιέρα τριμμένη