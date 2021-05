Life

“Άγριες Μέλισσες” spoiler από “Το Πρωινό”: Επανασύνδεση και πρόταση γάμου στο Διαφάνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικές θα είναι απόψε οι εξελίξεις στις «Άγριες Μέλισσες». Το αποκλειστικό απόσπασμα στο «Πρωινό».

Ο Κωνσταντής προειδοποιεί τις αδερφές ότι δεν έχουν δει ακόμα το χειρότερο πρόσωπο του Δούκα και οι εξελίξεις στις «Άγριες Μέλισσες» είναι ραγδαίες.

Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του Δούκα και του Μελέτη, μετά τον εκβιασμό της Ανέτ; Παρά τις νέες εξελίξεις, η Δρόσω και ο Κωνσταντής συνεχίζουν τη σχέση τους, αλλά τα εμπόδια είναι πολλά. Οι αγρότες του Συνεταιρισμού παίρνουν μια παράτολμη απόφαση, ενώ η Ελένη καταφεύγει σε μια γυναίκα που μπορεί ν’ αποδειχτεί η σωτηρία τους και να ξεφύγουν απ’ τα δεσμά του Δούκα. Η Πηνελόπη ανακαλύπτει την έρευνα που κάνει ο Αλέξης εναντίον του πατέρα της και εκείνος ζητάει τη βοήθειά της. Θα πεισθεί να τον βοηθήσει ή θα πάρει το μέρος της οικογένειάς της; Ο Αχιλλέας προσφέρει γι’ ακόμα μια φορά τις υπηρεσίες του στον Δούκα και θα τον φέρει ένα βήμα πριν γίνει ο κυρίαρχος ολόκληρου του Διαφανίου.

Στο spoiler της ημέρας, αποκαλύφθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό» ότι η Σοφούλα εγκαταλείπει το μοναστήρι, αποφασίζοντας να κάνει το επόμενο βήμα. Επίσης μία επανασύνδεση θα γίνει στα επόμενα επεισόδια καθώς και μία πρόταση γάμου, στην πλατεία του χωριού.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαϊδάρι: νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα

Άγιον Όρος: Ανοικτό υπό όρους στους επισκέπτες

Μητσοτάκης: Η πολιτική 6 σημείων για το μεταναστευτικό