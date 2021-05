Life

Η “Φάρμα”στο “Πρωινό”: Μπάχαλο με τον Ντούμπη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα παράπονα και οι διαμάχες φέρνουν νεύρα και συγκρούσεις. Το απόσπασμα από τη «Φάρμα» στο «Πρωινό».

Τι είπε η Κυριακή στη Δέδε για τον Ντούμπη;

Οι διαμάχες συνεχίζονται με τον Ντούμπη να λέει τον…πόνο του προκαλώντας «διπλωματικά» επεισόδια στη «Φάρμα».

Το ανώριμο το «χρυσό αγόρι» και οι κουβέντες που δεν ειπώθηκαν ποτέ.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Η πολιτική 6 σημείων για το μεταναστευτικό

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά - Ιατροδικαστής: από ασφυξία πέθανε η 20χρονη

Κομισιόν - Ελλάδα: Ανάπτυξη 4,1% το 2021 και 6% το 2022