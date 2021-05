Life

Έρευνα: Πόσο κρατάει η ανοσία αν νοσήσεις από Covid-19;

Tι επιβεβαίωσε πρόσφατη μελέτη; Πόσο κρατάει η ανοσία;

Πόσο κρατάει η ανοσία αν έχεις ήδη νοσήσει από COVID-19; Αυτό είναι το ερώτημα όλων όσον έχουν ήδη νοσήσει.

Η απόκριση του ανοσοποιητικού έναντι του SARS-CoV-2 είναι κρίσιμη για τον έλεγχο της νόσου διότι υπάρχει ανησυχία πως εξασθενημένη ανοσία λόγω του σημαντικού βαθμού μείωσης των αντισωμάτων μπορεί οδηγήσει σε επαναμόλυνση από τον ιό. Όμως, η ανοσία που οφείλεται στα T-κύτταρα παίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της μόλυνσης από τον ιό SARS-CoV-2 αλλά δεν έχει αρκετά μελετηθεί.

Στο περιοδικό Nature Immunology, πρόσφατη μελέτη διερεύνησε το ρόλο των Τ-κυττάρων. Τις βασικές πληροφορίες ανέλυσε το EKΠΑ με βασικό στόχο το συμπέρασμα για το πόσο διαρκεί η ανοσία.

Τι έδειξε η μελέτη

Η μελέτη περιέλαβε 100 εθελοντές στους οποίους, 6 μήνες μετά την μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2 προσδιορίστηκε o φαινότυπος και o αριθμός των εξειδικευμένων Τ-κυττάρων.

